Kaj bom danes jedla?

Zadnje čase sem nora na kari. V vseh oblikah, kadarkoli. Tako že zjutraj komaj čakam večer, da bom spet … Saj veste, kuhala! Verjetno ga ni med vami, ki ne bi poznal te mešanice začimb, ki ni le odlična dobra za naše brbončice, ampak ima tudi nemalo zdravilnih lastnosti.



Ste vedeli, da kari sestavlja vsaj 12 do 15 sestavin, v Indiji pa celo do 36? Osnovne so črni poper, kumina, ingver, koriander, kurkuma, gorčica, muškatni cvet. Sestava pa se potem po svetu razlikuje, saj je odvisna tudi od nacionalne tradicije, verskih običajev in seveda okusa.



Nedavno sem v Nemčiji jedla rižoto s karijem na pekoč način, na seminarju o zdravilnih močeh začimb pa smo poskusili resnično različne mešanice. In ja, meni so všeč skoraj vse! Po novem si z njim pripravim tudi topel mandljev napitek. Kar nekaj raziskav je bilo narejenih na temo njegovih zdravilnih učinkov in rezultati so dokazali, da poleg spodbujanja delovanja metabolizma (saj veste, kilogramčki, odvečne kalorije, napihnjenost …) lajša tudi bolečine artritisa. Vnetje sklepov je namreč med najpogostejšimi boleznimi na svetu, kari pa pomaga v boju proti boleznim srca in ščiti pred obolevnostjo za rakom.



V neki študiji so dokazali, da dodajanje te pikantne mešanice začimb obrokom vsaj trikrat tedensko podaljša življenje. Le kdo si ne želi dolgega, zdravega in vitalnega življenja?

Spet druga študija kaže, da ima skoraj pol milijona Kitajcev, ki so jedli kari vsaj trikrat na teden, kar za 14 odstotkov manjše tveganje za prezgodnjo smrt. No, seveda na to vpliva tudi, kako jeste sicer, ali se dnevno vsaj 30 minut gibate, ali hodite spat pred 23. uro, ali ste pod nenehnim stresom, kakšno kozmetiko in čistila uporabljate, ali se znate sprostiti …



Kari se sicer uporablja za pripravo najrazličnejših jedi – od omak, juhe in napitkov do rižote in kaše. Verjetno vsi poznate priljubljenega piščanca s karijem? Značilno močno rumeno barvo daje kariju kurkuma, tesna sorodnica ingverja. Kurkuma ima resnično močno vlogo v naravnem zdravilstvu in ni klinike, kjer nisem slišala o njeni koristnosti za zdravje – od pospeševanja izločanja žolča do protivnetnega in antioksidativnega delovanja. Prav tako eterično olje kurkume topi žolčne kamne, skupaj z barvilom pa razkužujeta žolčni mehur in žolčevod ter blažita njuno vnetje. V tradicionalni indijski ajurvedski medicini se uporablja že tisočletja za zdravljenje rakastih obolenj in luskavice, prav tako pa v kozmetičnih pripravkih. Zadnje raziskave pripisujejo kurkumi velik pomen pri preprečevanju in zdravljenju alzheimerjeve bolezni ter različnih vrst raka. Deluje kot antiseptik, preprečuje nastanek melanoma, zmanjšuje tveganje za levkemijo pri otrocih, preprečuje širjenje metastaz, deluje močno protivnetno. Ugotovitve kažejo tudi, da upočasnjuje napredovanje multiple skleroze, je naravno protibolečinsko sredstvo, pomaga pri presnovi maščob in hujšanju.



V kitajski medicini jo uporabljajo proti depresiji, prav tako pa povečuje učinek kemoterapije in zmanjša stranske učinke. Pospeši celjenje ran in pomaga pri preoblikovanju poškodovane kože.



In kaj bom jedla danes?