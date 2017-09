Kaj bo danes jedla? Fige

Poletje se končuje, jesenske radosti pa so že na naših mizah. Fige so zagotovo tiste, ki vam jih postrežejo kot najvišjo kulinarično poslastico in ne boste zgrešili, če si jih pripravite sami doma. Fige so odličen vir kalija, minerala, ki uravnava krvni tlak. Mnogo ljudi uživa preveč predelane hrane, ki vsebuje veliko natrija. Razmerje kalij/natrij je zelo pomembno, saj njuno nesorazmerje vpliva na neravnotežje vitaminov, mineralov ter pojave različnih bolezni. Kadar je razmerje porušeno, to lahko povzroči bolezni srčno-žilnega sistema in nadledvične žleze.

V rotterdamski študiji so dokazali negativen učinek nesorazmerja kalij/natrij v celicah na večjo umrljivost ter obolevnost za boleznimi srca in ožilja, depresijo in izgorelostjo. Pomanjkanje kalija v celicah se je pokazalo tudi pri zbolelih za rakom. Sodobna prehrana je žal prepolna natrija, pomanjkanje kalija pa se pokaže kot mišični krči, slabost, glavoboli in migrene, nihanje razpoloženja, tesnoba, težave črevesja, neenakomeren srčni ritem, nabiranje kilogramov okoli trebuha, vrečke pod očmi, slaba prebava, alergije in vnetja, anemija in pomanjkanje železa …

Fige so zelo dober vir vlaknin. V nedavni raziskavi, v kateri so sodelovale ženske v obdobju po menopavzi, ki so pojedle več vlaknin kot tiste, ki jih niso uživale dovolj, se je pokazalo 50-odstotno zmanjšanje tveganja za nastanek raka dojk. Fige vsebujejo tudi veliko mangana v sledeh, ki pomaga pri ohranjanju dobrega vida. Študija je potrdila, da lahko s figami za kar 36 odstotkov zmanjšamo tveganje starostne degeneracije makule.



Fige vsebujejo res veliko antioksidantov, kot so vitamini A, E in K. Iz telesa pomagajo odstraniti presežke prostih radikalov in omilijo njihove posledice. Prav tako nas ščitijo pred rakom, diabetesom, okužbami in degenerativnimi boleznimi. Vsebujejo tudi veliko vitaminov B-kompleksa, kot so niacin, piridoksin, folati in pantotenska kislina. Ti vitamini delujejo kot sodejavniki za metabolizem ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Prav tako so nujni za tvorbo hormonov in za normalno hormonsko ravnovesje. Fige vsebujejo tudi kalcij, ki je nujen za zdrave zobe in trdne kosti, za dobro delovanje možganov, pa tudi železo, selen in cink, ki so potrebni za nastanek hormonov, za dovolj energije in dobro počutje. Železo pa je tudi bistveno za nastanek rdečih krvnih telesc in za dvig energije. Fige vedno kupite sveže, takšne z močno barvo, ki so polne in nežne, vendar ne kašaste v notranjosti. Najvišji odstotek antioksidantov v figah pa je ravno v trenutku, preden se pokvarijo. Izberite tudi ekološke in neoporečne fige, saj boste drugače z obilico hranil v telo vnesli tudi številne strupe in kemikalije.



In moja današnja poslastica?

Figova presna tortica Za podlago potrebujete:

30 namočenih mandljev

10 namočenih indijskih oreščkov

10 namočenih datljev

Za nadev potrebujete:

10 namočenih indijskih oreščkov

eno pakiranje kokosove smetane

2 žlici eritritola

1/2 žličke glukomanana v prahu

izdolbljen strok prave vanilije

2 žlici stopljenega kokosovega masla

Za preliv potrebujete:

10 zrelih fig

1/2 čajne žličke glukomanana v prahu

2 žlici eritritola

malo limoninega soka

malo cimeta

Priprava:

Za podlago mandlje, indijske oreščke in datlje zmeljite do gladkega. Dodajte malo kokosove smetane.

Maso razdelite v pekač in dobro pritisnite ob dno.

Za nadev vse sestavine, razen maščobe, zmešajte v kremo, na koncu dodajte še kokosovo maslo in še malo premešajte v mešalniku ter razdelite po kozarčkih ali po pekaču.

Za preliv vse sestavine do gladkega zmešajte in prelijte po drugih sestavinah.

Pripravljeno sladico ohladite v hladilniku in na koncu le še okrasite z rezinami fig.