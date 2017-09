Juha z redkvicami

Za 4 osebe:

5–6 krompirjev

1 šopek redkvic

1 kumara

1 čebula

2–3 žlice kisle smetane

sol, poper, olje

peteršilj ali drobnjak Čebulo olupimo in nasekljamo, redkvice očistimo in narežemo na lističe. Krompir in kumaro olupimo in narežemo na kocke. Redkvičino zelenje nasekljamo. Čebulo in zelenje rahlo prepražimo na olju, dodamo krompir in kuhamo deset minut. Dodamo dobro polovico redkvic in kumare ter kuhamo do mehkega. Solimo, popramo, dodamo smetano in s paličnim mešalnikom zmeljemo v kremasto juho. Nalijemo v krožnike ali skodelice, okrasimo z lističi redkvice ter potresemo s sesekljanim peteršiljem ali drobnjakom.