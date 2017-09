Josephine Pierrel: hitra porova pita

Por operemo in narežemo na tanjše kolutke. Na hitro jih prepražimo na maslu, solimo in malce ohladimo. Zatem ga vmešamo v mešanico jajc in kisle smetane.

Listnato testo odtajamo, razvaljamo in razporedimo po pekaču, s testom obložimo tudi robove okroglega pekača, večkrat ga prebodemo z vilicami.

Na testo razporedimo nadev.

Pito približno 40 minut pečemo v pečici, ogreti na 180 do 200 stopinj Celzija.

Preden zarežemo, jo kake četrt ure hladimo. Pita je najboljša, ko je še mlačna.