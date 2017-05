Mlada Domžalčanka Karmen Erzar je absolventka višje strokovne šole za gostinstvo in turizem na Bledu. »Zelo rada pripravljam sladice vseh vrst, tudi takšne, tradicionalne,« je omenila, medtem ko je pripravljala jogurtov mousse z limonovim gelom. Osvežilna sladica je nastajala v kuhinji kranjskogorskega hotela Skipass, kjer naša sogovornica pod vodstvom chefa Mojmirja Šiftarja že nekaj časa nabira dragocene kuharske izkušnje.

Jogurtov mousse

100 g maskarponeja

200 g jogurta

60 g bele čokolade

5 g želatine v listih

60 g rumenjakov



Želatino namočimo v hladni vodi. Belo čokolado stopimo. Rumenjake stepamo nad vodno kopeljo, da dosežejo temperaturo 64 stopinj Celzija. Nato rumenjakom dodamo ožeto želatino in dobro premešamo. Ob stalnem mešanju dodajamo čokolado, nato maskarpone in na koncu vmešamo še jogurt. Premešamo, da se znebimo grudic. Maso vlijemo v posodo in postavimo na hladno, da se strdi.



Limonov gel

3 dl limonovega soka

4 g agarja

sladkor

Limonov sok z agarjem zavremo. Ko zavre, tekočino prelijemo v posodo in počakamo, da se ohladi. Ko je ohlajeno, zmešamo s paličnim mešalnikom in preložimo v dresirno vrečko.



Medeni žele

100 g medu

100 ml vode

3 g agarja

Med in vodo skupaj z agarjem zmešamo in postavimo nad ogenj, da zavre. Ko zavre, tekočino prelijemo v poljubno posodo in ohladimo. Ob serviranju ga razrežemo na želeno obliko.



K temu lahkemu desertu sommelierka Mira Šemić priporoča polsladko peneče se vino ali pozno trgatev iz vina z višjo kislino, kot sta rizling, semijon.