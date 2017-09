Jetrni cmoki za juho

Recept za 4 osebe

250 g jeter

2 kosa kruha

2–3 žlice drobtin

1 majhna čebula

2,5 dcl mleka

1 jajce

sol, poper, olje Kruh nadrobimo in namočimo v mleku. Na olju prepražimo nasekljano čebulo. Jetra operemo in očistimo ter dobro osušimo. Zmeljemo v kuhinjskem mešalniku. Stresemo v skledo, dodamo čebulo, ožet kruh, drobtine in jajca, solimo in popramo. Z rokami dobro premešamo, da se sestavine lepo razporedijo. Pustimo stati nekaj minut. Po potrebi dodamo še nekaj drobtin in znova premešamo.

Z vlažnimi rokami oblikujemo cmoke s premerom pet centimetrov in jih dobrih deset minut kuhamo v juhi ali slani vodi. V maso lahko dodamo nasekljan drobnjak.