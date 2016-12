JB- jev priželjc s hruškovo omako

Telečji priželjc s hruškovo omako



Za štiri: 20 dag telečjega priželjca

10 dag svinjske mrežice

20 dag belega kruha

1 čebula

1 dl olja

peteršilj

1 jajce

2 dl kisle smetane

muškatni orešček

sol, poper

20 dag viljamovk

8 dag rjavega sladkorja

0,5 dl oljčnega olja

2 dl telečje omake

2 dl sladke smetane Telečji priželjc namočimo čez noč v hladno vodo. Nato ga v slani vodi, ki ji dodamo jušno zelenjavo, pol ure kuhamo do mehkega. Nato ga ohladimo in očistimo kožic ter sesekljamo. Kruh narežemo na manjše kocke. Sesekljano čebulo popražimo na olju, dodamo priželjc in na hitro popražimo. Ko se ohladi, dodamo sol in poper, jajca, sesekljan peteršilj in kruhove kocke ter oblikujemo kroglice ter jih zavijemo v svinjsko mrežico. Pečemo v pečici 15 minut na 160 stopinj Celzija. Hruške izkoščičimo, dodamo jim sladkor in oljčno olje ter jih pečemo 20 minut na 170 stopinjah Celzija. Ko so pečene, jih spasiramo v kremo. Sladko smetano kuhamo na majhnem ognju eno uro, da se zgosti, malo porjavi ter dobi okus po orehih. Iz telečjih kosti naredimo temno mesno omako. Jabolka olupimo, jih skuhamo v sladki vodi, da se napojijo sladkorja, ter ohladimo. Priželjc serviramo na smetanovi in telečji omaki, po vrhu ga prelijemo s hruškovo omako, ki jo okrasimo z rezino kandiranega jabolka.