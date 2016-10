Janez Bratovž: bučolini

En kuhar, dve črki. Ampak tisto sončno popoldne enega najboljših slovenskih chefov Janeza Bratovža nismo našli v njegovi restavraciji JB, temveč na ljubljanskem Pogačarjevem trgu. Tam se je na zadnji postaji ustavil tovornjaček FerFud DVE. Za jedi, ki so minulo sezono dišale iz modrega tovornjačka, so navdih prispevali tudi znani slovenski kuharji, med njimi Janez Bratovž. Pripravil je prekmurske njoke, ki se brez sramu kosajo z italijanskimi bratranci. In ker se buče te dni z marsikatere kmetije lesketajo kot oranžni jesenski biseri, pa tudi zato ker bo zaradi bližajoče se noči čarovnic navdušenje nad njimi zraslo do višav, danes v ospredje postavljamo naaajboljše bučoline, pod katere se je podpisal Janez Bratovž.

Bučni njoki (Za 4 osebe):

250 g bio hokaido buče Natur aktiv

300 g mladega krompirja

200 g gladke moke Korngold

1 bio jajce Natur aktiv

15 g slovenskega čajnega masla Milfina

Paradižnikova omaka z oljčnim oljem in baziliko

1 manjša čebula Natur aktiv

200 g bio paradižnika v grozdju

0,5 dl grškega oljčnega olja Minos

2 lista sveže bazilike

0,5 dl goveje bio jušne osnove Natur aktiv

Zeliščna skuta

130 g Cottage sira Milfina (skute)

dva lista sveže bazilike

žlička jabolčnega kisa

dve žlici grškega olja Minos

ščepec soli

In še

4 rezine pečenih svinjskih reber

Bučni njoki

Bučo prerežemo in ji očistimo sredico. Narežemo jo na večje krhlje in osolimo. Na kose buče dodamo žlico masla, jih zavijemo v aluminijasto folijo in v pečici 20 minut pečemo na 16 stopinjah Celzija. Pečeno bučo zmešamo z mešalnikom v gladko maso. Opran krompir damo v večjo kozico in ga prelijemo z osoljeno vodo. Ko se krompir skuha, ga malce ohladimo, olupimo in pretlačimo. Ohlajeno bučo in krompir stresemo v večjo posodo, dodamo en rumenjak, maslo, moko in sol. Vse skupaj premešamo, da dobimo testo za njoke. Testo mora biti mehko in prožno. Na štedilnik pristavimo kozico z rahlo osoljeno vodo, da zavre. Medtem pripravimo njoke. Na pomokani deski oblikujemo dolge in tanke svaljke, ki jih narežemo na 1,5 cm velike kose. Nastale njoke sproti pomokamo, da se ne zlepijo skupaj. Položimo jih v vrelo vodo in jih kuhamo, dokler ne priplavajo na površino.

K okusom buče, krompirja in paradižnika sommelierka Mira Šemić priporoča sadno vino z zmerno svežino: od belih sivi pinot ali chardonnay srednjega telesa, od rdečih pa mlajši merlot, barbero ali chianti. Ti so namreč vedno odlični ob paradižniku.

Paradižnikova omaka z oljčnim oljem in baziliko

Čebulo olupimo, jo nasekljamo na majhne kocke in popražimo na oljčnem olju. Medtem nasekljamo paradižnik in ga dodamo čebuli. Po petih minutah praženja dodamo jušno osnovo. Na blagem ognju dušimo približno 15 minut, da se paradižnik zmehča. Dodamo preostalo oljčno olje in nasekljano baziliko ter vse skupaj s paličnim mešalnikom zmeljemo v gladko omako.

Zeliščna skuta

Vse sestavine za zeliščno skuto damo v posodo in jih zmeljemo s paličnim mešalnikom.

Rezine pečenega mesa

Pečena svinjska rebra narežemo na štiri tanke rezine. Če je v mesu kaj kosti, jih odstranimo. Rezine položimo na peki papir v pekač in jih pečemo 20 minut na 180 stopinjah Celzija. Pečene položimo na papirnato brisačo, da vpije odvečno maščobo.