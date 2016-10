Jamiejeva superhrana

Svetovno znani kuharski mag Jamie Oliver, ki mu je pred kratkim uspelo dokazati, da so določeni burgerji iz McDonaldsa škodljivi zdravju, je že lani izdal zajetno kuharico Superhrana za vsak dan – recepti za zdravje in srečo. Letos smo jo dobili v slovenskem prevodu po zaslugi založbe Mladinska knjiga. Ob tej priložnosti je Jamie odgovoril na nekaj vprašanj. Objavljamo tudi njegov recept iz knjige, o kateri sam pravi, da je njegova najbolj osebna doslej.

Kaj vas je motiviralo, da ste napisali Superhrano za vsak dan?



Pred nekaj leti sem spoznal, da nisem tako zdrav, kot bi si želel. Morda je bil za to podzavestno kriv tudi moj bližajoči se štirideseti rojstni dan. Niti približno si nisem privoščil dovolj spanja, zato sem bil pogosto utrujen. Zdaj se počutim odlično – študiral sem tudi za diplomo iz prehrane, zato vem več o tem, kako na moje telo vpliva hrana, ki jo uživam. Svet še nikoli ni živel tako nezdravo in kot kažejo ocene, bo ta generacija imela krajše življenje kot njeni starši – to je zelo neprijetno. Gledam svoje otroke in statistiko in res me moti, kar se dogaja. S knjigo sem opravil težaško delo. Hočem, da bi omogočila pobeg, pomik k bolj odprtemu in razumevajočemu odnosu s hrano.



Kako nas knjiga spremlja na poti do bolj zdravega življenja?



V njej je vsaka izbira dobra izbira. Gre za zanesljiva dejstva. V njej ni niti strogih diet niti nasvetov starih ženic. Družil sem se z najboljšimi nutricionisti, znanstveniki, zdravniki in profesorji na svetu, potoval v nekatere najbolj zdrave kraje na planetu, da bi vpil pomembno znanje in ga predal naprej, vam. To je moje delo in absolutno sem ponosen nanj.



Veliko govorite o uravnoteženem krožniku – kaj to pravzaprav pomeni?



Gre za to, da se prepričate, ali v telo zares vnašate širok spekter hranil. To mu daje priložnost, da vsrka vsako drobceno zadevo, ki prispeva k lepoti vaših las, k sijaju v vaših očeh, trdnosti vaših zob in kosti, k učinkovitosti vaših možganov itn. To je temelj za vaš odločni prvi korak na poti do dobrega zdravja.

ENOLONČNICA S PIŠČANCEM IN BUČO PO LOVSKO



za 4 osebe



1 čebula



1 por



4 stroki česna



2 rezini prekajene pancete



2 vejici svežega rožmarina



olivno olje



2 sveža lovorova lista



1/2 maslene buče ali sladki krompir (600 g)



100 g rjavih šampinjonov



4 piščančja stegna s kostjo



250 ml kjantija ali drugega dobrega rdečega vina



2 x 400-gramska pločevinka pelatov



8 črnih oliv (s koščicami)



200 g polnozrnatega kruha s semeni





Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija.



Čebulo olupimo in narežemo na osmine.



Operemo por, olupimo česen in oboje tanko narežemo.



Velik lonec, primeren za pečico, postavimo na srednje močan ogenj.



Tanko narežemo panceto, natrgamo in drobno sesekljamo liste rožmarina ter oboje dodamo v lonec skupaj z žlico olja in lovorom.



Pražimo in redno mešamo dve minuti, dodamo česen, nato še čebulo in por.



Pražimo 10 minut, pogosto premešamo.



Medtem narežemo neolupljeno bučo z odstranjenimi semeni ali sladki krompir (prej ju operemo) na grižljaj velike kose.Jamie gobicam rad odreže bete in spodnji del obroča, ker so klobučki tako videti lepši.



Potem vse skupaj z odrezanimi koščki in bučo ali krompirjem damo v lonec.



Piščančjim stegnom odstranimo kožo in meso dodamo v lonec.



Dolijemo vino in pustimo, da malce povre, potem vlijemo pelate in jih z leseno kuhalnico malce zmečkamo.



Obe pločevinki do polovice napolnimo z vodo, malce premešamo in dolijemo v lonec ter vse skupaj zmešamo.



Olive razkoščiščimo in jih vržemo v lonec.



Ko enolončnica blago zavre, prestavimo lonec v pečico za eno uro, da se omaka zgosti, piščančje meso odstopi od kosti, buča ali krompir pa se zmehčata.



Začinimo po okusu in postrežemo s kruhom za pomakanje.

Avtor recepta: Jamie Oliver