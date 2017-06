Jagodni ponvičniki brez jajc

Ponvičniki so majhne, debele, a rahle palačinke, ki se lahko pripravijo sladke ali slane. Slani ponvičniki, narezani na trakove, so primerni za jušno zakuho. Sladke večinoma pripravljamo za zajtrk, jejo se še topli, sproti iz ponve. Ponvičniki so še boljši, če v testo dodamo narezane jagode ali češnje.

Pripravimo, preden začnemo:

metlico,

ponev za peko

palačink.

Sestavine

300 g bele moke

30 g koruznega škroba

ščep soli

2 žlici sladkorja

2 žlički pecilnega praška

mlet cimet

skodelica jagod

500 ml ovsenega mleka

2 žlici olja

kokosova maščoba za peko

Kako se lotimo?



1. V večji skledi zmešamo moko, koruzni škrob, sol, sladkor, pecilni prašek in cimet. Počasi prilivamo mleko in olje ter z metlico mešamo, da nastane gladka masa.



2. Pustimo počivati pol ure. Testo naj bo bolj gosto kot za klasične palačinke, vendar še vedno tako redko, da se na ponvi malo razleze. Če se preveč zgosti, postopoma prilivamo tekočino.



3. Jagode narežemo na koščke in jih, tik preden začnemo peči, nežno vmešamo v testo (naj ne puščajo sledi v testu).



4. Ponev namažemo s kokosovo maščobo in segrejemo. Zajamemo malo testa in ga vlijemo na sredino vroče ponve ter razmažemo v obliki kroga premera približno 15 cm. Ko se po spodnji strani obarva, jo z lopatico obrnemo in spečemo še po drugi strani. V večji ponvi lahko pečemo več ponvičnikov hkrati.



5. Ponvičnike ponudimo takoj, zložene na kupček, da ostanejo topli. Lahko jih okrasimo s svežimi jagodami ali razmešano in ogreto jagodno marmelado.