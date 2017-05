Jagodna marmelada: aroma, okus  in ljubezen

Brez sadnih pripravkov ne gre, predvsem tistih doma pripravljenih, v katere nista ujeta le najboljša aroma in okus izbranih sadežev, ampak tudi ljubezen, s katero vihtimo kuhalnico in mislimo na hladne dni, ob katerih se bomo sladkali z mislimi na poletje.



Ampak pojdimo lepo po vrsti. Poznate razliko med marmelado in džemom? Marmelada je izvorno iz citrusov, v kateri združijo lupino in notranji del sadja, natančneje iz španskih ali portugalskih grenkih pomaranč (ime marmelada izvira iz portugalskega mermelos, kutinove paste, ki je po teksturi podobna pasti iz pomaranč). Vse drugo je džem: kombinacija katerega koli sadja (mesa in soka) in sladkorja, ki ga pokuhamo. Navadno uporabimo celo sadje, ki ga narežemo na manjše kose, če je veliko. Džem je zelo obstojno živilo: če je priprava pravilna in je tako tudi skladiščenje; dodani sladkor namreč deluje kot konzervans, in če boste steklene kozarčke (pa tudi pokrovčke) zares dobro umili, osušili in sterilizirali, bo sadni shranek zdržal dolgo. Steklene kozarčke dobro operite, osušite in za kake pol ure vtaknite v pečico, ki ste jo ogreli na 100 stopinj Celzija. Čez čas temperaturo v pečici zmanjšajte in razkužite še pokrovčke, notranjost teh lahko očistite tudi z alkoholom. Do polnjenja naj počakajo kar v topli pečici: vedno polnimo vroč džem v vroče kozarčke. Če ste manjši porabniki džemov in marmelad, naj bodo kozarčki manjši, tako jih boste lahko pojedli, ne da bi se vam prej pokvarili. Pa še bolj luštkani so in kot taki primerno božično-novoletno darilo.



No, v džem lahko spremenimo katero koli sadje, začenši z jagodami. Zdaj je ravno pravšnji čas, da jih spremenimo v slasten džem: vonj, ki se vije po stanovanju, premami tudi one, ki sadja sploh ne jedo, da pridejo v kuhinjo pogledat, kaj se kuha. In tisti, ki so zares sladkosnedi, ne morejo počakati, da se džem ohladi, kar z žlico ga še toplega zajemajo iz skledice, v katero so po možnosti dodali še malo stepene sladke smetane, ali pa žlico kisle, tudi na kruhu namazanega se ne branijo. Sadeži, ki jih boste skuhali, naj bodo zares zreli, a seveda zdravi, da se vam shranek ne bi pokvaril: nagnite zavržemo oziroma obrežemo ter pojemo. Ker jagode veljajo za sadež, ki je najbolj onesnažen s pesticidi, kupite ekološko pridelane, razen če vam prav take ne rastejo na vrtu.

Jagodni džem



V večini receptov je razmerje sadje : sladkor 1:1, v novejših so ga zmanjšali na okoli 800 gramov sladkorja na kilogram sadja, če vam je to presladko (zlasti če so jagode zares sladke), lahko mirne duše dodate le 400 do 500 gramov sladkorja na kilogram sadja. Shranek se ne bo pokvaril, preverjeno.



Pripravite si posodo (naj bo nizka s čim večjim premerom in debelim dnom), kuhalnico in penovko. Sadeže očistite, odstranite peclje in zelene lističe (vedno jih perite s pecljem, saj se sicer napijejo vode). Denite jih v posodo in mešajte, da se ne primejo dna, po nekaj minutah, ko so jagode spustile vodo in se začele mehčati, dodajte sladkor (zmes bo postala tekoča in bo narasla, a le brez panike, vztrajno mešajte, da se sladkor stopi, in pazite, da vam ne pobegne čez rob lonca). Pene, ki bodo nastajale, sproti pobirajte s penovko in zavrzite. Sladka zmes naj vre kake pol ure, da se začne gostiti. Če imate raje gladko sladko zmes brez koščkov sadja, lahko zmes spasirate s paličnim mešalnikom. Ali je nared, preverite preprosto: žličko džema kanite na hladen krožnik (ki ste ga prej postavili v hladilnik). Če je tekoč, kuhajte še nekaj minut, če se zgosti, ste končali. Džem morate le še preliti v kozarčke. Pri tem si pomagate z rokavico, s katero držite kozarec, zajemalko in cedilom, zaradi slednjega bodo robovi kozarčkov ostali čisti in bo tako manj možnosti, da se bo džem pokvaril. Nalijte ga malce pod rob, potem pa takoj zaprite s pokrovčkom, ki ga tesno privijte. Kozarčke postavite na pekač, tega pa potisnite v pečico, kjer se bo džem v miru in do konca ohladil.



Pa še to: jagode lahko delno ali v celoti zamenjate z gozdnimi. Aroma bo še bolj izrazita in okus naravnost božanski. Dodate lahko še sok ene limone (za kilogram), tudi vaniljo (semena, ki ste jih spraskali iz stroka, pa tudi tega za boljši okus, preden džem nadevate v kozarčke, ga odstranite).