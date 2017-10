Jagenjček se topi v ustih, a marsikdo ga ne mara

Poraba ovčjega mesa je pri nas v primerjavi z drugimi vrstami skorajda zanemarljiva. Kolikor ga že uživamo, najpogosteje sežemo po jagnjetini, to je meso živali, ki je mlajša od enega leta. Omenimo še sesno jagnjetino, gre za meso jagenjčkov, starih do tri mesece. Meso živali, starejših od enega leta, je ovčetina, pri čemer od ovac in ovnov ločimo koštruna, ki je skopljeni samec.

Jagnje lahko tehta od pet do 30 kilogramov, njegovo meso pa je mehkejše in nima tako izrazitega okusa kot ovčetina. Mlado meso nima veliko maščobe, vsebuje pa zaželeno maščobo omega 3. Bogato je s proteini, vitamini, predvsem skupine B, in minerali. Ker ne vsebuje ogljikovih hidratov, ga priporočajo ljudem na shujševalnih dietah.

Ker pri nas ni prave tradicije v pripravljanju ovčetine oziroma jagnjetine, ima marsikdo predsodek do tega mesa. Prvič glede priprave in drugič glede okusa. Ta je v primerjavi z drugim, pri nas bolj priljubljenim mesom, na primer perutnino, svinjino in govedino, nekoliko izrazitega okusa, zlasti ovčetina. Tudi vonj je drugačen, vse to pa marsikoga odvrne od mehkega in sočnega mesa, ki ga lahko pripravimo na različne načine. Iz jagnjetine lahko skuhamo golaž, ragu ali rižoto, pripravimo sočno pečenko ali zrezke, ki jih spečemo, dušimo ali celo cvremo.

Jagnjetino in ovčetino je mogoče kupiti tudi pri nas, čeprav še zdaleč ne dosega popularnosti kot na primer pri naših južnih sosedih, kjer se poleti pred gostilnami na ražnju vrtijo celi jagenjčki. V Evropi je to meso priljubljeno zlasti v mediteranski kuhinji, stalnica je na Bližnjem vzhodu, ne manjka pa seveda v avstralski prehrani.

Če se odločimo poskusiti jagenjčka, bodimo pri izbiri pazljivi predvsem na barvo mesa, ki je pri jagnjetini svetlo rožnata, medtem ko je meso starejših živali temno rdeče. Jagnjetina ima nežno strukturo in ni marmorirana kot ovčetina, ki je primerna za predelavo v klobase ali za dimljenje. Ovčetino praviloma močneje začinimo kot jagnjetino.

Za pečenje sta primerna predvsem pleče in zarebrnica, iz stegna narežemo zrezke, iz vratu pa koščke za ragu ali paprikaš.

Poznavalci vedo povedati, da sta okus in vonj jagnjetine odvisna od več dejavnikov, od starosti in spola živali, od letnega časa in prehrane. Pravijo, da je najboljše meso živali, ki so se pasle ob morju, težke pa naj bi bile med 12 in 15 kilogrami. Najboljši jagenjčki menda zrastejo med januarjem in junijem.