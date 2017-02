Jabolčne fritole

Fritole so nastale v času Marca Pola, ko se je z Orienta k nam razširilo cvrtje. Ime izvira iz italijanske besede fritto, kar pomeni ocvrto. Ocvrtemu sladkemu testu v vaseh slovenske Istre pravijo fritole, ponekod pa fancli. Recepti se razlikujejo, včasih testo rahlja kvas, drugič pecilni prašek, nekateri osnovnemu receptu dodajajo vino in rozine, za sadno verzijo pa tekočino nadomestimo s pomarančnim sokom in vmešamo koščke jabolk.

Pripravimo, preden začnemo:



penovko, manjšo posodo, primerno za cvrtje.

Sestavine:

večje jabolko

2 žlici sladkorja

žlička cimeta v prahu

eko pomaranča

120 g moke

pol žličke pecilnega praška

ščep sode bikarbone

ščep soli

kokosova maščoba za cvrtje

Kako se lotimo?



1. Jabolko olupimo, razrežemo na četrtine in odstranimo peščišče. Narežemo na koščke. V večji skledi jih zmešamo s cimetom in sladkorjem.



2. Iztisnemo pomarančni sok in ga odmerimo 150 mililitrov. Prilijemo k jabolkom.



3. Posebej zmešamo moko, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol. Počasi dodajamo k drugim sestavinam in mešamo, da ne nastanejo grudice. Masa je na koncu malo bolj gosta kot testo za palačinke.



4. V manjši kozici segrejemo kokosovo maščobo, mora je biti vsaj za dva prsta.



5. Z žličko zajemamo testo in kupčke polagamo v vroče olje. Ko se po spodnji strani obarvajo, jih obrnemo in ocvremo še po drugi strani. S penovko jih poberemo iz olja, odcedimo in polagamo na krožnik, obložen s papirjem za peko.



6. Ponudimo tople, posute s cimetom in sladkorjem v prahu.