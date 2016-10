Iz Lolite v Tokio z lolito

Z velikim ponosom so člani Društva barmanov Slovenije z predsednikom Alešem Ogrinom na čelu in prva dama Kaval Group Dada Jerovšek na dolgo pot proti Japonski pospremili Drago Kepeš. Draga bo čez 12 dni namreč zastopala barve Slovenije na svetovnem prvenstvu v mešanju pijač. Uspeh, ki ga ni dosegla še nobena ženska iz Slovenije.



Udeležbo na tako prestižnem tekmovanju, kjer ji bo družbo delalo na stotine barmanov z vsega sveta, si je Draga zagotovila z zmago na državnem prvenstvu v mešanju pijač, ki je bilo v začetku leta na Bledu. Tam je člane komisije prepričala, ko je z njimi delila delček čarobnosti, ki jo prelije v prav vsako od svojih stvaritev. Najboljši after dinner koktajl v državi je Draga namreč poimenovala magic moment (čarobni trenutek). Ustvarila ga je, kot vse svoje najboljše koktajle, po trenutnem navdihu, in prepričala ne le s samo pijačo, temveč tudi zgodbo o njej, ki se je je domislila zadnji trenutek.



Kot je povedala v smehu, je namreč pozabila do konca prebrati navodila tekmovanja ter tako spregledala, da žirija želi slišati tudi ime pijače in zgodbo o njenem nastanku ter navdih zanjo. Kljub trenutni paniki in začetni tremi je energični gostinki uspelo očarati žirijo. Kako tudi ne, saj Draga, ki je že pred leti svoje poslanstvo našla v gostinstvu, v vsako svojo stvaritev prelije goro ljubezni in z iskreno izpovedjo, da je bil tisti trenutek zanjo res čaroben, uspeh pač ni mogel izostati.



Za svetovno prvenstvo, na katerem jo bo poleg Ogrina spremljal še Franc Čelhar iz društva barmanov, je vodja slaščičarne in kavarne Lolita, ki spada pod okrilje Kaval Group, natančno prebrala navodila in pripravila predstavitev svojega after dinner koktajla, ki pa je tudi tokrat nastal po trenutnem navdihu. Eno od sestavin je Dragi sicer določil žreb, druge je lahko s seznama sponzorjev izbrala sama. Poimenovala ga je Lolita. Po svoji ljubi slaščičarni na nabrežju Ljubljanice, ki, kot glavna junakinja istoimenskega romana Vladimirja Nabokova, zapeljuje. Le da to počne s slaščicami, in sicer vse, ki so pripravljeni na nove okuse in nove smernice, pojasni Draga. Zapeljala je tudi njena lolita v kozarcu, s svežino smetane, toplino vanilje, lahkotnostjo kokosa in domačnostjo čokolade.



Strogi kriteriji



Pod fotografskimi objektivi in televizijskimi kamerami predstavnikov medijev, ki jim je prvim pripravila svojo lolito, je Draga ohranila mirne roke, kar zagotovo ni bilo lahko, je bila pa dobra vaja za Tokio, kjer ji bodo pod prste gledali člani strokovne komisije in natančno spremljali vsak njen gib. Kriteriji so, kot se za tekmovanje takšnega kova spodobi, strogi. Eden od opazovalcev bo pazil, da Draga ne bo česa polila, saj mimo kozarca ne sme niti kapljica. Drugi bo pozoren na to, da bodo steklenice z vsemi pijačami, ki jih bo uporabila, pravilno postavljene, da bodo šle sestavine v šejker v pravilnem vrstnem redu, da bo koktajl pripravljen v natanko sedmih minutah (vsaka dodatna sekunda se kaznuje z odbitkom točk), da bo v vsakem od petih kozarcev (štirje bodo namenjeni vsakemu od članov komisije, na petem pa se bo ocenjeval videz pijače) povsem enako slastne tekočine, pa tudi videz naše najboljše barmanke ne bo ostal neopažen, saj so glede oprave, ki jo lahko oblečejo tekmovalci, pravila stroga. In še bi lahko naštevali, saj je vse, na kar bodo morali biti pozorni barmani, opisano na kar 22 straneh.



Za Drago, ki ji je že s samo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo uspelo nekaj, kar ni še nobeni slovenski barmanki, bomo pesti stiskali 20. oktobra, kdaj natančno, bo določil žreb.



Mojstrica mešanja koktajlov pa kljub neverjetnemu uspehu ostaja skromna: »Na nobenem od tekmovanj nič ne pričakujem, kaj šele zmago. V glavnem se grem družit z drugimi barmani, izmenjat izkušnje,« pravi zaprisežena gostinka, o uspehih katere bomo zagotovo še veliko slišali.

Lolita 1 cl zlatega bacardi ruma 2,5 cl mozartovega likerja temna čokolada 2,5 cl vaniljevega likerja de kuyper 1,5 cl kokosovega sirupa finnest call 0,5 cl karamelnega sirupa monin 2 cl tekoče sladke smetane Sestavine s kockami ledu zmešamo v šejkerju in prelijemo v kozarec. Na koncu dodamo smetano in okrasimo s koktajl češnjo, pomarančno lupinico in vaniljevo palčko.