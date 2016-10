Italijani Ano in Tomaža kujejo v zvezde

Na tisoče gostiln in restavracij je v Italiji, zato je včasih težko izbrati tisto, v kateri bi večerjali. V deželi, ki slovi po izvrstnih jedeh, je k sreči veliko vodnikov, ki slavijo tamkajšnje prave kulinarične bisere, tak je na primer slavni Michelinov, na katerega menda še najbolj prisegajo turisti. A v Italiji je tednik L’Espresso tisti, ki velja za najvišjo avtoriteto, ker se odlične jedače tiče, nič čudnega, ko pa že od leta 1978 vsako leto izdaja vodnik po gostilnah. In tudi letos so ga, pravzaprav je ravno dobro ugledal luč sveta (tisti, ki prisegate pa pametne telefone, si lahko prenesete tudi aplikacijo, da bo lažje). Na seznam so tudi tokrat uvrstili dve slovenski restavraciji: Hiši Franko, v kateri ustvarja Ana Roš, so namenili tri kuharske kape, dve kapi so namenili Gostilni pri Lojzetu (Zemono), kjer je glavni Tomaž Kavčič.



Ocenjevalci so torej delili kape, od ene do petih – za absolutno najboljše. Pet kap za pet kuharskih mojstrov oziroma gostiln: naj so Massimiliano Alajmo, Massimo Bottura, Enrico Crippa, Niko Romito, Mauro Uliassi. Mimogrede: Osteria Francescana iz Modene, ki ji poveljuje Bottura, je bila letos prvič izbrana za najboljšo restavracijo na svetu po izboru britanske revije Restaurant.



Na tisoče restavracij so obiskali ocenjevalci, poznavalci kulinarike, kot vsakokrat so ocenjevali od ponudbe in postrežbe do prostora in vzdušja... Ne le k nam, pokukali so tudi v hrvaško Istro, tudi nekaj tamkajšnjih restavracij je na seznamu, Monte iz Rovinja si je prislužil dve kapi, po eno Damir & Ornella (Novigrad), San Rocco (Brtonigla) in Meneghetti (Bale).