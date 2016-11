Iskrivi in nagajivi vinski pubeci

Bliža se dan, ko bo Martin mošt spremenil v vino, še pred tem pa bo v Mariboru in Ljubljani moč uživati v mladem vinu. Pubeci (in dekline) bodo namreč 3. novembra obiskali Maribor, dan pozneje pa še Ljubljano, in s seboj prinesli mlado štajersko vino. Gre za projekt, ki je lani prvič pod svoje okrilje združil štajerske vinarje ter jim pomagal promovirati njihova mlada vina ter širiti kulturo pitja žlahtne kapljice. »Pubece združujejo mlade in sveže ideje z medijsko prepoznavno ekipo, ki bo pomagala vinarjem, povezanim v projekt, doseči večjo komunikacijsko prepoznavnost in skupno štajersko moč na slovenskem in trgu sosednjih držav. Verjamemo, da ima projekt prihodnost in nastavke tega, kako bi morali sodelovati skupaj, saj smo skupaj močnejši,« pravijo pobudniki Mediaspeeda, v katerem se je letos združilo kar 36 štajerskih vinarjev oziroma devet več kot lani. Med njimi najdemo zveneča imena, kot so Vino Kupljen, Vino Gaube, P&F Jeruzalem Ormož, Steyer vina ter letos prvič Radgonske gorice. »Projekt je super in želeli smo se mu pridružiti že lani, a smo bili prehitri z mladim vinom, tako da smo morali eno leto počakati,« pove Andreja Novak iz Radgonskih goric, kjer projekt pozdravljajo: »Nekoč je štajerska Slovenija nekaj pomenila, ko je šlo za vinogradništvo, zdaj pa se vse bolj poudarja zahodni del, zato je projekt dobrodošel, da se lahko združimo in skupaj nastopimo, da smo močnejši in hkrati toliko raznoliki, da se najde za vsakega nekaj.« Projekt pa vinarje navdušuje tudi zaradi promocije mladih vin, ki se jih je dolgo držala oznaka nekoliko manjvrednih. »To želimo spremeniti,« je jasen Borut Cvetko iz Mediaspeeda: »Mlado vino je res dobro in po krivici se ga drži neka negativna oznaka. To želimo spremeniti s tem, da ga bomo na Salonu štajerskih vin 3. in 4. novembra ponujali izključno v buteljčnih steklenicah. S tem bomo poudarili, da gre za vino višje kakovosti in ne za špricer vino,« pojasni Cvetko in doda, da so bili Pubeci na lanskem martinovanju v štajerski prestolnici edini, ki na svoji stojnici ob vinu niso ponujali mineralne vode. Ravno zato, da ne bi komu prišlo na misel, da bi to kakovostno vino spreminjal v špricer. »Štajerska mlada vina odlikujejo svežina, sadnost in pitnost, tudi manjša vsebnost alkohola,« pa našteje njegove dobre lastnosti Leonida Gregorčič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki je nad projektom navdušena, sploh ker lahko z njegovo pomočjo odlično mlado vino, ki nastaja v Podravju, spoznajo tudi v drugih delih Slovenije.

Kdo so pubeci Pubec je štajerski izraz za fanta, »a ne tistega, ki ga še razganja najstniška puberteta, ampak že ve, kaj hoče«. Prepoznali jih boste po rumenih metuljčkih. »Z metuljčki smo hoteli ponazoriti resnost dogodka in hkrati ohraniti svežino. Slednjo smo dosegli z rumeno barvo, ki ponazarja iskrivost in igrivost. Metuljček pa zato, ker jih nosijo uglajeni in elegantni moški, kakršno je tudi naše mlado vino,« izbiro njihovega zaščitnega znaka pojasni Natalija Pravdič, vodja projekta Pubec, v okviru katerega ponujajo izključno bela mlada vina, ki morajo biti suha ali polsuha. Zaradi njihove svežine jih lahko ponudimo ob vsakršni jedi, tudi kot aperitiv, in ob raznolikih priložnostih, a je njihovo uživanje časovno omejeno. Na prodajnih policah je mlado vino namreč lahko le do 31. januarja naslednje leto.