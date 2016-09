Ideja za kosilo: rostbif s kislo smetano

Za 4 osebe:

1 kg rostbifa (brez kosti)

0,75 žličke soli

1 kisla smetana (2 dl) Meso operemo in osušimo s papirnatimi brisačkami. Nato ga z vseh strani dobro natremo s soljo in premažemo s kislo smetano.



Pečico ogrejemo na 160 stopinj Celzija. Meso položimo v ognjevarno stekleno posodo in pokrijemo s pokrovom. Če ustreznega pokrova nimamo, lahko uporabimo alufolijo.



Pečemo tri ure.



Še nasvet kuharice tega tedna:



»Na začetku pečenja ob meso položimo še na kose narezan krompir. Ta bo pripravljen hkrati s pečenko.« Sommelierka Mira Šemić ob tem krožniku za ljubitelje belega vina priporoča zoreni, barikirani chardonnay ali kakšno oranžno vino. Za ljubitelje rdečega pa bodo dobra spremljava bolj kompleksna rdeča vina, kot so merlot, cabernet sauvignon, pinotage, shyrah.