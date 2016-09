Ideja za kosilo: Paradižnikova juha, grška rižota z zelenjavo, jabolčni praženec

Jasmina Osmanovič je vodja kuhinje v restavraciji in piceriji San Martino v ljubljanskem BTC. Strastno se zavzema za to, da bi tam pripravljali domačo slovensko hrano, sama pa najraje seže po mesnih jedeh in zelenjavi, ne brani se niti sladic. Rada okuša različne jedi in nekega dne si želi na izpopolnjevanje v Grčijo.



Paradižnikova juha



Na oljčnem olju prepražimo čebulo, dodamo nasekljan česen in solimo. Malo popražimo, dodamo narezan paradižnik, ki smo ga predhodno olupili v vroči vodi, in nasekljano papriko. Dušimo do mehkega, po želji dodamo malo vode in nasekljane začimbe. Zmešamo s paličnim mešalnikom, solimo, popramo in postrežemo.



Grška rižota z zelenjavo



Na oljčnem olju prepražimo nasekljano čebulo, solimo, da se zmehča, dodamo naribano korenje, narezan paradižnik in narezane bučke ter dušimo. Ko se zelenjava nekoliko zmehča, dodamo nasekljano baziliko in riž. Zalijemo z vodo in kuhamo približno 20 minut, da je riž al dente. Proti koncu dodamo maslo in na kocke narezan feta sir. Počakamo, da se sir malo razpusti, na rižoto potresemo narezane olive in postrežemo.



Jabolčni praženec



Testo pripravimo tako, da zmešamo vse sestavine (moko, jajca, vaniljev sladkor, sladkor, mleko, radensko in ščepec soli). Dolijemo lahko malo mineralne vode. V maso vsujemo naribana jabolka in trd sneg iz beljakov. Maso vlijemo v segreto posodo, v kateri smo stopili maslo. Popečemo z obeh strani, da dobi lepo rjavo barvo. Jabolčni praženec razkosamo, posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

600 g svežega paradižnika 0,96 €

100 g čebule 0,14 €

strok česna 0,25 €

0,2 dl oljčnega olja 0,08 €

100 g sveže paprike 0,15 €

bazilika, majaron, šetraj

sol, poper Skupaj: 1,58 €



300 g riža 0,72 €

100 g korenja 0,11 €

100 g čebule 0,14 €

160 g paradižnika 0,27 €

40 g oliv 0,16 €

80 g feta sira 0,56 €

100 g bučk 0,14 €

bazilika, poper, sol

60 g oljčnega olja 0,24 € Skupaj: 2,34 €



100 g moke 0,07 €

8 jajc 1,12 €

1 zavitek vaniljevega sladkorja 0,15 €

80 g sladkorja 0,10 €

60 g masla 0,36 €

2 dl radenske 0,12 €

4 dl mleka 0,24 €

40 g sladkorja v prahu 0,10 €

400 g naribanih jabolk 0,32 €

ščepec soli Skupaj: 2,58 €