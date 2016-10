Hibrid med rogljičem in štruco

Pred leti smo poročali o cronutu, prvem hibridu med slaščicami (Slovenci mu lahko rečemo rogof, pol rogljiček, pol krof), ki je prevzel svet, kmalu so sledile še druge podobne kombinacije. Zdaj bi rad krono med naj slaščicami prevzel croloaf: mešanica rogljička in štruce kruha.



Marks & Spencer, kjer je rogruf, če ga malce poslovenimo, na prodaj, sporoča, da gre za popolno zlitje francoskega in angleškega zajtrka. Obogateni kruh iz listnatega testa, ki vsebuje pravo francosko maslo, lahko režemo kot navadno štruco. Dobra novica za ljubitelje zdrave hrane: croloaf vsebuje precej manj maščobe, kot je je sicer v (maslenih) rogljičkih. No, vsak kos vsebuje 114 kilokalorij, kar je več kot tretjino manj, kot jih je v navadnem maslenem rogljičku (340 kilokalorij), a še vedno dvakrat več kot v rezini belega kruha, ki jih vsebuje povprečno 66. Croloaf je pričakovano dražji od štruce ali rogljička, zanj je treba odšteti skoraj tri evre, če vam ga ne uspe pojesti v istem dnevu, nič hudega, tolažijo pri M&S: prav tako okusen je po dnevu ali dveh. Iz veleblagovnice so sporočili, da so podobne štruce videli onstran luže, tam po svoji različici še najbolj slovi pekarna Beurrage iz Chicaga. S kruhom, ki je obenem rogljiček, so britanske kupce osrečili le tri tedne zatem, ko je v Franciji rojeni slaščičar Dominique Ansel, stvaritelj cronata, odprl svojo prvo pekarno v Londonu. Samo tam torej lahko na Otoku kupite uradni cronut, čeprav slavno slaščico prodaja več pekarn, le da ne originalov.



»Naša rogljičkasta štruca je popolna za tiste, ki radi za zajtrk pojedo košček toasta, a jim je všeč izjemen maslen okus rogljičkov,« pravi predstavnica pekarne pri M & S Sadia Usman. »Poslej jim več ni treba sklepati kompromisov in lahko uživajo v obojem, toastu in maslenem okusu.« Rezino je namreč mogoče malce popeči, saj se prilega opekačem kruha. Zavedajo se, pravi, da njihove stranke uživajo v pokušini novih živil in okusov, zato potujejo po svetu in iščejo nove ideje, ki jih lahko prinesejo v domovino, na njihove krožnike.