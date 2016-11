Halo, dostavo bi, prosim!

V hitrem vsakdanjiku je dobrodošla možnost nakupovanja v spletnih tržnicah in portalih, ki povezujejo pridelovalce z uporabniki. Prvi oskrbujejo zadnje s paketi domače zelenjave, sadja, žitaric in drugih izdelkov na dom.

Gajbica



Spletna trgovina www.gajbica.si je eden od ponudnikov dostave sveže pridelane zelenjave in sadja ter drugih domačih dobrot na dom. Prednost dajejo slovenskim pridelkom integrirane pridelave, s čimer spodbujajo domačo pridelavo in dodatno priložnost za prodajo. »Sadje in zelenjavo na dan dostave ročno izberemo od različnih dobaviteljev,« pove Urša Čoko, vodja prodaje in marketinga mladega družinskega podjetja. »Vselej izberemo in dostavimo le prvi kakovostni razred.« V ponudbi imajo tudi možnost sestave gajbice po želji in okusu posameznikov. Cene pridelkov so primerljive ali celo nižje kot na tržnici. »Naše stranke si v večini najraje sestavljajo gajbice glede na sezono pridelkov, mar jim je, od kod zelenjava in sadje izvirata, veliko dajo na kakovost.« Gajbice s City expressom dostavljajo po vsej Sloveniji, po večjih mestih naročilo dostavijo isti dan, najkasneje do 14. ure. »V Ljubljani in okolici z lastnim dostavnim vozilom pridelke brezplačno dostavimo že v 24 urah od prejetega naročila oziroma včasih že isti dan,« pove Urša Čoko.



Kupujmo domače



Portal Kupujmo domače, projekt Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, so sicer brezplačni mali oglasi slovenskih kmetij, in ne spletna prodaja. »Naš namen je pomagati slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane, da z oglaševanjem na spletu povečajo neposredno prodajo na kmetiji, in obenem omogočiti slovenskemu potrošniku nakup lokalno pridelane, sveže, pristne domače hrane.« Na spletnem stičišču ponudb in povpraševanja posameznik enostavno poišče in najde ekokmetije in doma pridelana živila v neposredni bližini. Iskalnik glede na zahteve pokaže, kje lahko kupimo zahtevane izdelke. Nato se sami odpravimo do kmetije, kjer prodajajo želeno hrano, ali pa jih pokličemo za dostavo.



Špecerija



Ni ravno tržnica, je pa zanimiv koncept dostavljanja svežih sezonskih sestavin, vključno z recepti za tri glavne obroke na dom. Moto Karmen Simoni, prilagojen sodobnim družinam, je: na www.specerija.si mi planiramo, preizkušamo, nakupujemo in dostavimo, vi prihranite čas, pripravite jed in uživate v dobrem in zdravem obroku. Z vrečkami Špecerije, ki vsebujejo veliko raznovrstne sveže zelenjave, sveže meso in/ali ribe in vsa druga živila, potrebna za pripravo obrokov, poskrbijo za majhna in velika gospodinjstva po Sloveniji, ki se ne želijo prav vsak dan v tednu ukvarjati z vprašanjem, kaj skuhati, in so odprte za okušanje novih jedi, pripravljenih v največ 45 minutah. Karmen Simoni z vrečko raznovrstnih receptov in skrbno izbranih sestavin pokrije tri dni. Paket za dva stane 39 evrov, za štiri osebe znese 59 evrov. Vrečke Špecerije dostavijo na dom brezplačno ob ponedeljkih med 17. in 22. uro.