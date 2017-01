Gurmansko razvajanje na snegu

Ko se je prejšnji teden po dolinah valila neprijetna megla, so se hribi kopali v soncu. Tako je bilo tudi na Krvavcu, kjer so Jezerškovi v sodelovanju s številnimi kuharskimi prijatelji pripravili Pokal Gourmet, drugi po vrsti. Ko so lani organizirali prvi kulinarično-smučarski spoj, je ta trajal en dan. Letos so dogodek podaljšali v tridnevni praznik, na katerem so slovenski gostinci s pomočjo italijanskega kuharskega virtuoza Vincenza Guarina pokazali, kakšna je lahko kulinarična podoba na smučišču.



»Letošnji Pokal Gourmet je bil fantastičen dogodek, več kot izpolnili smo vse zastavljene cilje. V veselje nam je, da smo ga spravili na mednarodno raven in dokazali, da je Slovenija zrela za visoko kulinariko na smučiščih. Veselimo se nadaljevanja prihodnje leto,« je po dogodku napovedal Martin Jezeršek, direktor družinskega podjetja, ki ima eno od svojih postojank ravno v krajih pod Krvavcem.



Venomer razmišljujoči Tomaž Bolka (Gostilna Krištof, Predoslje pri Kranju) pa je to misel podaljšal z besedami: »Mislim, da smo na pravi poti. Gostinci smo se na tem dogodku zelo uspešno povezali, zdaj lahko poskrbimo za to, da Krvavec spremenimo v zimsko kulinarično središče, ki bi mu v prihodnosti lahko sledila še druga slovenska smučišča. Razmišljati bi bilo treba o tem, da kulinarika na smučišču ne gostuje samo en vikend, ampak da se kuhanje obdrži več zaporednih koncev tedna.« Omenil je, da bodo skupaj z družinskimi gostilnami, nanizanimi med Ljubljano in Kranjsko Goro, v tem smučarskem središču tudi letos pripravili gurmansko razvajanje, ki bo zapolnilo februarske konce tedna.



A zavijmo nazaj na Krvavec. Tam so gurmansko razvajanje začeli že v soboto zvečer, ko je za Večerjo na zajli poskrbel Darko Klemen, masterchef Slovenije 2016. Kaj je postregel gostom, ki so se ta večer prav imenitno vozili v gondolah, v katere so bile nameščene mizice? »Za glavno jed sem izbral mangalico, svinjsko potrebušino pa sem skuhal počasi. Za prilogo so bili matevž v svinjskem črevu in miške kisle repe,« je opisal Darko Klemen. Tej jedi je uvodne takte pripela Luka Jezeršek, ki je poskrbel za predjed, medtem ko je Uroš Gorjanc iz Gostilne Krištof z razstavljeno jabolčno pito večerjo, postreženo na zajli, pripeljal do sladkega konca.



Večerja na zajli sicer občasno gostuje na krvavški gondoli. Prvič so jo pripravili leta 2013, odtlej pa so postregli že več kot 2500 gurmanom, ki so med potujočo večerjo uživali v vožnji z gondolo. Kogar je zamikalo, lahko omenimo, da nova v nizu večerij na krvavške gondole prihaja že 17. februarja.



Poleg večerje, postrežene v gondoli, je letošnji Pokal Gourmet na Krvavec privabil znane slovenske chefe in tako so v nedeljo na Plaži ustvarjali Uroš Štefelin (Vila Podvin), Igor Jagodic (Restavracija Strelec), David Vračko (Restavracija Mak), Jorg Zupan (Atelje), že omenjeni Darko Klemen, Damjan Fink (Gostilna na gradu) in Jernej Kamič (Restavracija Blejski grad).



Po nedeljskem razvajanju na Plaži je dan pozneje sledil še finale, ki se je začel s smučanjem in končal s kulinaričnimi presežki. Sprva se je več kot 150 gostincev, vinarjev in tudi gurmanov zapodilo po progi. To sta najhitreje pustila za seboj naša nekdanja smučarska reprezentantka Alenka Dovžan, ki na Jesenicah vodi znano Restavracijo Ejga, in Tomaž Juvan (Hostel Celica).



Po tekmi je bil čas še za uživanje na Plaži, na kateri sta bila poleg nekaterih že naštetih vodij kuhinje tudi Tomaž Kavčič (Dvorec Zemono) in italijanski chef Vincenzo Guarino. Prihaja iz Neaplja, v domovini pa vodi restavracijo Il Pievano z eno Michelinovo zvezdico. Na Krvavec je prinesel dobroto, ki jo je poimenoval Napoli – Krvavec … 970 km … Poklon Sloveniji. V tej jedi je združil bombon ocvrte polenovke z omako napolitanskega rumenega paradižnika. Kot je pojasnil, je navdih za takšno kombinacijo dobil v zgodbi, ki ga spominja na dragega prijatelja Tomaža Kavčiča.