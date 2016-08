Gostišče Taverna, Svetinje

Jože Kupljen je bil iskriv zanesenjak in vizionar, ki je življenje posvetil vinogradom in številnim inovacijam, lastnik prve vinske banke pa je ob zapletu, ki so ga zaradi imen vin sprožili Avstrijci, kupil celo zvezdo na nebu. Ko je nad skoraj tri stoletja staro kletjo gradil gostišče Taverna, so se domačini njegovim smelim načrtom o vinski poti in vinsko-kulinaričnem centru, kamor bodo hodili turisti z vsega sveta, posmehovali, svarili so ga, da bo propadel. A uresničil je vse, kar si je zadal. Taverno so leta 1989 odprli sredi osupljivih goric in še danes obiskovalce prevzame čudovit panoramski razgled, v Taverni pa njena domačnost in oprema, izdelana iz starih vinogradniških sodov in stiskalnic. Jožetovo delo v vinogradih in kleti nadaljuje sin Samo z ženo Lidijo, Taverno pa že 22 let predano vodi Marjan Novak, ki je prva leta v njej kuhal. Tako kot je Kupljen zapisal življenje vinogradništvu, ga je Novakova družina gostišču. Taverna v vseh teh letih ni bila zaprta niti en dan, v 22 letih vodenja pa je bil Marjan, kot je izračunala njegova žena Tanja, vsega 22 dni na dopustu.



Ponujajo lokalne kulinarične posebnosti, pri čemer sledijo letnim časom. Kozji sir, ljutomerski ementaler, meso iz tunke, domači ocvirki, en dan stare domače klobase in postržjača z ocvirki so z domačim kruhom kar izhlapeli s krožnika. Čudovita predstavitev vinorodnih gričev, njiv in pašnikov nas je s pristnimi domačimi okusi prevzela. Polnim ustom močnih okusov je Kupljenov odlični šipon, 2015, ki je že sad Samovega vodenja posestva, z aromami cvetja, rumenega jabolka in citrusov dal potrebno svežino.



Lisičke, ki so še zjutraj rasle v gozdu, so pripravili z jajcem, na žaru, družbo jim je delal ocvrt jurček. Zraven pa ajdovi žganci z gobami. V kozarec so nam natočili renski rizling, 2015, in modri pinot, 2010, da smo se poigrali z okusi. Renski rizling je sicer čudovito vino, a za gobe presveže in preposkočno, z elegantnim modrim pinotom pa so se zaradi zemeljskih not izvrstno ujele. Sadnost, alkohol in svežina, prav vse je bilo v ravnotežju. V kozarcu smo zavohali podrast in praprot, mokro skorjo dreves, višnjo, prezrelo borovnico, začimbe, poper..., v ustih pa so se odpirali novi in novi okusi. Harmonično vino z dolgim pookusom smo spili v spomin na Jožeta Kupljena, ki je pridelal to čudovito kapljico: v kozarcu se je razkril kot mišičnjak z eleganco baletnega plesalca.



Stročji fižol, zabeljen z ocvirki in kislo smetano, je bil čvrst, rižota z gobami sočna. Okus je preprost, a poln. Chardonnay sirius, 2011, ju je podprl z mineralnostjo in mlečnostjo. Na nos so nam zaplesale arome kutine, zrele hruške in vanilje, tudi sladke začimbe in tobak, v ustih pa smo prepoznali nežne note taninov in suhe marelice. Lep, zelo dolg pookus po zrelem sadju. Vino je istočasno zadržano, v ustih pa poskrbi za pravo eksplozijo nežnih, sofisticiranih okusov. Vino, ki napolni usta. Vino za užitek.

vrsta ponudbe: gostilna hrana, vino: 9

postrežba: 8

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 9

Smuč v vinski omaki s kaprami na zelenjavnem pireju nas je navdušil s prekrasnim mesom. Ravno prav pečen in sočen je, čeprav iz Mure, prinesel pridih eksotike, morja in daljav, kapre pa so okuse lepo zaokrožile. Ob spremljavi renskega rizlinga, njegove mineralnosti in arom sadja in citrusov je v ustih izzvenel v krasno harmonijo. Pečeni svinjski in goveji file so postregli v družbi krompirja taverna, kuhanega v mleku in gratiniranega v pečici – zgoraj hrustljavo, spodaj svilnato mlečno. Merlot, 2009, experience, je na nos prinesel arome prezrele borovnice, suhe slive, popečenih orehov, slivove marmelade, v ustih so bili prepoznavni, a zreli, mehki tanini. Dolg, bogat pookus.



Vinogradniške polže v omaki pripravljajo že 30 let in doživeli smo lepo presenečenje. Lep okus in prijeten pookus, z odtenkom gorčične pikantnosti. Če smo se dotlej dobro držali, pa nas je prleška gibanica s svojimi osmimi plastmi dotolkla. Voljna, mehka, sočna in lahkotna hkrati, a tako pregrešno slastna, da nas je zapeljevala z vsakim novim grižljajem.



Ker ponujajo tudi degustacijo, smo poskusili več vin. Zaljubili smo se v pinot noir, passion, 2009, sicer pa so vsa Kupljenova vina izjemna in posebna. Ko jih doživiš sredi prekrasnih prleških vinogradov, domov ne odneseš le nekaj steklenic, ampak gre s tabo tudi zgodba o soncu, predanosti, trdem delu in ljubezni.

