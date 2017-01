Gostilnica 5-6 kg, Ljubljana

Lepota stvari je v njihovi preprostosti. Pa tudi v prepričljivem neodstopanju od začrtane poti. Česar se kot pijanec plota, se je izkazalo, držijo tudi na ljubljanskem Gornjem trgu, ob sotočju srednjeveških uličic, natančneje v gostilnici zanimivega in zgovornega imena: 5-6 kilogramov! Njihova krušna peč je namreč osnova in izvir dobrot, ki so letele ne le na našo mizo, temveč tudi na druge, saj so imeli v teh dneh do kraja zasedeno.



Saj res, zakaj ravno 5-6 kilogramov, nas je zanimalo? »Ker je v prednaročilu mlečni odojek težak prav 5 do 6 kilogramov,« nas je, denimo, pri predzadnji jedi mahoma podučil tudi njihov natakar. Tik pred tem, ko so se nam celo že očesne zenice vidno poredile od vse silne sitosti, nam je priporočil naslednje: »Kračice mlečnega odojka, komaj dva do tri tedne starega!« Seveda se nismo pustili prositi. Zraven smo dobili še nekaj rdečega – merlot bagueri, letnik 2012. Ta je žejnim še kako hitro spolzel po grlu. V njem so prepoznali polno rdečega in tudi prezrelega sadja.

Malo manj žejnim so prve vonjave obljubljale nekaj več, kot je bilo potem čutiti v ustih, slišati je bilo, da so pričakovali več telesa, a priznajmo, vino ni za žejne, vino je za lačne. In ker smo bili lačni, smo lahko le tlesknili z rokami, ko je na mizo padel še kraljevič dneva – odojček. Naš je bil rojen na Sardiniji, lahko pa bi dobili tudi krško-poljskega. Naš je bil ovit v slastno in začinjeno skorjico, še več, naš sisanček, ki mu je družbo delala okusna zelenjava, je bil pod njo celo tako lepo rožnat, da bi ga jedec samo gledal. Dokler se ni dokončno predal in v eno izmed kračic zapičil, jasno, vilic. Ter sprožil poezijo v obliki mesa, ki je pričelo nenadoma odpadati kar samo od sebe.

Jedec je s polnimi usti mlečnega odojka lahko le še predel. Oči so se mu od veselja kar obračale. »Takšne delikatese, vakuumirane, kuhane in tako lepo spečene, pa res že dolgo ne!« je zadovoljno godrnjal. Česa takšnega že dolgo nismo jedli. Saj se je mlečno meso v ustih kar topilo. Tudi vino je z mesom vred v hipu postalo popolno, »neverjetno, kaj naredi hrana vinu in vino hrani«?! Svežina merlota je šele v sozvočju z jedjo popolnoma oprala naša usta ter poslala prašička, kot v čolničku, po grlu navzdol. V Gostilnici 5-6 kg bi lahko ob odojku, ki je še do včeraj sesljal materino mleko, celo vegetarijanec postal strasten mesojedec. Strinjali smo se: »To je bil resnično veliki finale!« Do katerega nas je pot vodila mimo palete njihovih priboljškov. Imeli smo kar nekaj postankov, vseskozi potovali v umirjenem ambientu, ki so ga izpopolnjevali še džezovski ritmi.



Prvi postojanki po pogači, na katero smo kapljali oljčno olje, so rekli – domači črni rezanci s kraljevimi kozicami, bučkami in mlado špinačo. Bila je to odlična in v Gostilnici narejena testenina, s sipinim polnilom, skuhana al dente. Zraven je še kako prijala Štembergerjeva malvazija, letnik 2015, treba je reči, dokaj nenavadna in precej bolj resna, kot smo je vajeni, in ki je ustvarila pravo harmonijo, tako med slanostjo testenin kot sladkostjo kozic. Prav tako je prijala k naslednji jedi, kapesantam na grahovem pireju z zeleno.



Potem so dostavili še Prinčičev modri pinot, ki nas je pripravil na kalorično bistveno težje jedi, na odhod z morja na celino, natančneje v ljubljansko močvirje. Koder so gospodinje že pred stoletji za božič tradicionalno postavile na mizo mušelne – ponaredek jakobove pokrovače z mesom v školjčni lupini. Mušelne, jed iz teletine in v mleku namočenega kruha iz krušne peči, vam znajo pripraviti seveda v Gostilnici 5-6 kg. Bila je to krepka jed, po kateri moraš prijeti vsaj za motiko ali lopato, da se primerno poleže. Strinjali smo se, da je bil to vseeno izjemno okusen krožnik, h kateremu je šel odlično prav modri pinot. In strinjali smo se, da bi lahko slovenske picerije neprimerno bolje izkoristile svoje krušne peči in se zgledovale vsaj po Gostilnici 5-6 kg. Kjer je bilo občutiti zvrhano mero zanosa, truda in nadgradnje in kjer znajo pripraviti, denimo, tudi okusno potrebuševino krško-poljskega mladega pujsa, pri čemer je bil navdušujoč še posebno krompir z ocvirki, zemeljska rdeča pesa in aromatična jabolčna čežana, ki smo jo mazali čez flam. Po treh letih delovanja, smo se strinjali, si je cenovno kar ugodna Gostilnica 5-6 kg zanesljivo izbojevala svoje mesto. Če nič drugega, morate nujno okusiti vsaj njihovega mlečnega odojčka.

