Gostilna Resje, Nemški Rovt

Zaska, kot domačini rečejo zaseki, in domača klobasa, postrv, mohant in avtohtona koruza trdinka; to je le nekaj zvezd bohinjske kulinarične dediščine, ki jih chef Jože Godec na Nemškem Rovtu nad Bohinjsko Bistrico ponuja gostom, željnim pristnih okusov. Sicer skromni in zadržani chef, ki se je kalil v gorenjskih hotelih, s srcem piše lokalno kulinarično zgodbo. Vdahnil ji je toliko kreativnosti in sofisticiranosti, da obisk toplo priporočamo.



Pozdrav iz kuhinje je ocvrto mleko: kuhajo ga z limonino in pomarančno lupinico ter sladkorjem in rumenjaki, zmes pa nato ocvrejo. Kremozno in hrustljavo! Že ob čistih okusih domače klobase na slastni zaseki smo predli od ugodja, ob bohinjski šunki, ki jo pridelujejo Loške mesnine oziroma Mesnine Bohinja, čisto pravem domačem maslu in doma vloženih jurčkih pa je največ pozornosti vzbudil mladi mohant. Če je bohinjski mehki kravji sir zrel, je ostrega vonja in pikantnega okusa, ki ga nekateri primerjajo z vonjem prepotenih starih nogavic. Takšen mohant je res nekaj posebnega, ta pa je bil k sreči še tako mlad, da je le malenkost pogrenil v pookusu in s svojo svežino blažil močne, konkretne okuse ravno prav začinjene šunke. Jakončičeva harmonična rebula, 2015, ki je v kozarec prinesla arome cvetja in rumenih sadežev, je s svežino in polnim telesom odlično parirala močnim bohinjskim okusom.



Elegantno hladno dimljeno postrv iz nomenjske Ribogojnice Zupan je chef posadil na kremo iz kostanja, mascarponeja in tartufovega olja ter ji postlal z blazinico, v katero je zamešal grobo mleto moko bohinjske koruze trdinke, ki je prav takšnega okusa, kot bi imela primešane lešnike. Vse skupaj je okrasil s kaviarjem potočne zlatovčice in marinirano rdečo čebulo. Okusi so se v ustih mojstrsko razporedili in poskrbeli za lep, usklajen ognjemet v ustih. Čvrsta, a nežna hladno dimljena postrv se nam je zdela okusnejša od vsakega lososa, čebula je hrustala pod zobmi, koruzna blazinica z grobo mleto trdinkino moko in kostanjeva krema pa sta poskrbeli še za preigravanje različnih tekstur. In kaviar … Čista zabava, ko smo lovili kroglice in jih pokali v ustih. Štokljev rose, 2015, je s prijetnimi aromami rdečih gozdnih sadežev podprl krožnik, s prijetno kislino pa opral jezik po dimljeni postrvi in rdeči čebuli.



Ješprenj s toplo prekajeno postrvjo z zelenjavo, ingverjem in pehtranom je postregel z nežno hrenovo omako in ocvrto zelenjavo. Kakšen preplet okusov! Postrv je v tej novi dimenziji ješprenja absolutno zasenčila prekajenega prasca, z mineralnostjo krožnika pa se je s svojo prepoznavno mineralnostjo in z obilico rencu lastnih kislin ter aromami rumenega jabolka, breskve, citrusov... odlično ujel renski rizling, 2012, Dveri Pax.

File divjega prašiča s pehtranovimi štruklji in kuhanim brstičnim ohrovtom je bil ravno prav pečen, sočen in slasten, skuta v štrukljih in sladkasta bučna krema pa sta blažili močan okus. Zraven smo poskusili Erzetičevo črno rebulo, 2014, ki je postregla s prepletom arom drobnih gozdnih sadežev, rdečega sadja, popra, usnja, čokolade in kančkom prijetne grenkobe.



Telečji hrbet v omaki z gorčičnimi semeni so postregli z njoki z jurčki, popečeno polento in kuhano zelenjavo. Meso je bilo odlično pečeno, sočno in roza, domači njoki z jurčki pa tako mehki, da so se kar topili v ustih. V kozarec so nam natočili sadni in elegantni modri pinot Verus, 2013. S svojimi aromami, ki spominjajo na maline, jagode, češnje, in skladnim, polnim okusom je podprl jurčke.



Jože Godec, ki obuja stare bohinjske recepte in jih ponuja v sodobnejši izvedbi, je v tris sladic vključil sladek ješprenj s suhimi slivami, ki so ga nekoč gospodinje na Nemškem Rovtu pripravljale ob brezmesnih petkih. Res bi bila škoda, če bi šla ta jed v pozabo. Za čokoholike je Godec pripravil poln, a lahkoten čokoladni mousse, puding iz trdinke z lešnikovo kremo in zdrobljenimi karameliziranimi lešniki pa je bila genialna kombinacija – popolna usklajenost in pregrešna opojnost. Žganci na sladko, je Godec skromno navrgel čez ramo, preden je spet izginil v kuhinjo.



Chef, ki je ponosen na vse, kar je lokalno, se zaveda, da ima bohinjski konec še veliko neizkoriščenega potenciala. Trudi se, da bi pred pozabo obvaroval zanimive lokalne kulinarične posebnosti. Res nima obširnega jedilnega lista, a tisto, kar da na mizo, je odlično, marsikaj z blagovno znamko Bohinjsko/from Bohinj, kar zagotavlja visoko kakovost in geografsko poreklo.

