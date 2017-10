Gostilna Rakar, Gorenje Ponikve

Od prvega do zadnjega grižljaja in slehernega požirka – vse je bilo briljantno. Izbrušen občutek za harmonijo jedi, ki so ostale v stiku z okoljem in tradicijo, je podeželsko gostilno dvignil med najboljše kulinarične postojanke. Z neprekosljivimi kombinacijami z vini pa je vrhunski sommelier Boštjan Rakar poskrbel za nepozabno izkušnjo. Bravo!

Že pozdrav, škampov rep s cvetačo in robido, ter šampanjski mehurčki veuve clicquot so dali vedeti, da si pri Rakarju pot do gostovega srca galantno utrejo s težko artiljerijo, brez bližnjic in praškov v kuhinji. Boštjan namreč dobro ve, kako se katera surovina pridela na kmetiji in kakšen je njen pravi okus.

Losos s koromačem, ocvrt v drobtinah svinjske kože, z domačo sirovo štručko, je prinesel kompleksen preplet okusov, ki mu je bila kos ena naših najbolj resnih penin. Izvrstni silveri brut zero družine Gašparin je postregel z lepo citrusno svežino, izvrstno mineralnostjo in harmoničnim pookusom.

Praženi čvrsti jurčki z bučkami, peno jurčkov in drobtinami pikantnega sira z ocvrtim ješprenjem so bili kombinacija za bogove. Gozd na krožniku je z gozdnimi notami v kozarcu podprla bogata in harmonična modra frankinja –​ vrbanjka, 2015, ki jo prideluje belokranjska družina Šuklje.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: gostilna hrana, vino: 10 postrežba: 10 cena/kakovost: 10 vtis skupaj: 10

V izvrstno dimljeno postrv so zavili mladi sir s hrenom, ki je diskretno dodal ostrino, sladkasta krema iz pečene rdeče paprike pa jo je blažila. Macerirani sivi pinot, letnik 2015, pod katerega se podpisuje vrhunski Bojan Kobal, je vse to podčrtal s sadnimi in dimnimi notami ter elegantnim pookusom.



Kozliček, pečen na nizki temperaturi, kruhov cmok, popečen na domačem maslu, in stročji fižol s pregreto kislo smetano so napolnili usta z bogatimi aromami. Kot da bi Rakar to jed pripravil posebej za mineralno in slano Vodopivčevo vitovsko, 2009, polno terciarnih arom prezrelega sadja, tako dobro se je vino ujelo s krožnikom!

Govedino sami zorijo, rahlo popečena se je s kremo pečenega rumenega korena topila v ustih in jih napolnila s čistim okusom mesa. Elegantni in harmonični, živahni Keltisov cuvee se je krasno ujel z zemeljskimi in sladkastimi okusi krožnika.

Fantastično pečena mehka srna je drhtela na krožniku, posadili so jo na pire pastinaka, zalili z omako iz cvička in cvičkove marmelade, v ohrovt pa zavili ajdovo kašo z zelenjavo. V kozarcu nas je navdušil cyclo, 2013, iz španske kleti Finca Torremilanos, cuvee, v katerem prevladuje tipična in najbolj razširjena španska rdeča sorta tempranillo. Žamet v ustih! Za svilnat zaključek pa je poskrbela sladka rezina s slivovo kremo, meringo, metinim sladoledom, vetrci in kremo iz vinogradniške breskve. Spremljal jo je fantastični renski rizling, 2006, jagodni izbor Jožefa Prusa.

Družina Rakar ima gostinstvo v krvi, gostilna, ki sta jo Boštjan in njegova žena Tatjana prevzela od Boštjanovih staršev, naslednje leto praznuje 20 let. A brez trdega dela, talenta, strasti in družinske povezanosti bi bili zgolj le še ena gostilniška družina. Tako pa s širino in kančkom svetovljanstva ne nazadnje tudi vzgajajo svoje goste, Boštjan je marsikoga okužil s svojo strastjo. »Vino je čudo,« jo opiše. Že ko je dvoril svoji izvoljenki, ji je namesto šopka rož ali ogrlice kupil – vino. V kleti ima okrog 550 etiket, s potovanj pa se nikoli ne vrne brez steklenice. Če ga zanese, je to lahko tudi paleta. Še večji izziv pa mu pomeni kuhinja, kar z neverjetno inteligentnim in kreativnim zlaganjem okusov tudi dokazuje.