Gostilna Podfarovž, Vipava

Prijetna gostilna z izjemno lokacijo ob deltastem izviru Vipave nima preširoke ponudbe, vendar ji ni kaj očitati. Za glavno zvezdo so si izbrali postrv, ki s pomočjo kuharjeve roke spretno vijuga po jedilnem listu med vipavskimi dobrotami. A če za konec tedna ne boste rezervirali mize, se vam v teh toplejših dneh lahko zgodi, da vam ne bo skočila na krožnik, saj je bila terasa ob našem obisku polna.



Začeli smo z osvežilno in sadno Jamškovo pinelo, 2015, in njegovim zelenom. Pinela je postregla z lepim ravnotežjem med sadnostjo in kislino. Zelen istega letnika s sadno-cvetnimi aromami in kančkom vonja po iglavcih je razkril večje telo in zaokroženost. Obe vini sta pokrili predjedi, čeprav se je zelen zaradi večjega telesa bolje odrezal pri mesnem delu, spomladanska pinela pa z nežnostjo ribe. Naslajali smo se ob postrvjem karpaču, konkretnem, prav nič medlem, janež pa mu je dodal hrustljavo sladkobo.



Jelenov karpačo so podložili s solatnimi listi, zaokrožili so ga pistacije in starani sir. Prevzel nas je poln okus čudovitega mesa, ki se je topil v ustih. Če ne bi že naročili naslednje predjedi, bi si privoščili še enega. Goveji karpačo se nam po jelenovem ni zdel nič posebnega, zlata klasika pač, a pinjole in vipavska mocarela so podprle njegov karakter in v ustih se je vse dobro izšlo.

vrsta ponudbe: gostilna

*hrana, vino: 8

*postrežba: 8

*cena/kakovost: 8

*vtis skupaj: 8

Domači njoki s staranim vipavskim kravjim sirom, divjimi šparglji in praženimi lešniki so bili prava majhna mojstrovina. Skladna omaka je z mineralnostjo špargljev ter hrustljavostjo in aromo lešnikov dopolnila eleganco njokov, pinela pa je užitek le še povečala.

Pod fileje dimljene postrvi so polili omako iz staranega sira in jih postregli s šparglji ter pirejem krompirja, špargljev in špinače. Riba, ki jo sami dimijo, je ohranila sočnost, dimne note pa so bile za naš okus malček premočne. A skupaj s šparglji in zelenim pirejem se je dim razkadil in uživali smo v polnem in svežem okusu. Le lešnikov mousse s popraženimi lešniki nam ni šel zraven, zato smo ga pustili. Zraven smo pili vipavski Jamškov prepih (laški rizling, pinela, zelen), ki ga ponujajo kot hišno vino – zelo herbalno, predvsem pa zelo pitno, čeprav še več kot v ustih obljublja na nosu.

Ko so nam v kozarec nalili Krapežev lapor belo, 2011, iz chardonnayja, pinele in rebule, smo vedeli, da bo čas za nekaj močnejšega. Vino je zorelo v novem hrastovem sodu, odpirale so se arome po prezrelem jabolku, hruški, banani, kutini, dišavnicah. V ustih je prijetno toplo, harmonično in dolgega pookusa. Ima dovolj veliko telo in moči, da se spopade z bogatimi okusi. Zraven so zato postregli počasi kuhane goveje ličnice v barberini omaki z neverjetno lahkotnim timijanovim pirejem. Slastno, mehko, masleno, polno. Lička so bila tako mehka, da so se topila. In če smo pri prejšnjih krožnikih negodovali zaradi pik (kuhar jih je tlačil domala na vsak krožnik, od balzamika do sadnega kulija), smo sadne pike tu spregledali. Omaka je namreč malenkost sladila, zato so bile dobrodošla spremljava.

Tudi taljata z zeliščnim krompirjem na omaki iz rdeče paprike in zelenjavi z vrta nam je šla v slast. Krompirju sta ocvrta rukola in timijan dodala karakter, meso je bilo za naš okus predebelo narezano, a sočno in odlično pečeno, zunaj hrustljavo, znotraj roza. Grenkoba ocvrte rukole, sladnost krompirja in svežina drobno nasekljane zelenjave so dopolnili pristnost okusa dobro uleženega mesa.

Sledil je še osvežilni zaključek: lahkotni jogurtov mousse s sokom pomaranče in limone ter hrustljavimi popečenimi misliji in jagodami.

Še več ocen restavracij in gostiln najdete na našem portalu Gostilne

Dobro je vedeti:

Gostilna Podfarovž

Denis Ibrišimovič, Gregor Lisjak

Ulica Ivana Ščeka 2, 5271 Vipava

Tel.: + 386 5 36 65 217

E-mail: + 386 40 638 470

Urnik: Od srede do nedelje od 12. do 22. ure, ob ponedeljkih in torkih zaprto.

degustacijski meni: Štirje hodi. 32 evrov.

vinska klet: 30etiket.

