Gostilna in pizzerija Jurman, Ljubljana

Že dobrih 23 let gostilna Jurman vsakodnevno gosti nešteto ljubljanskih jedcev. Najprej so imeli en prostor, nato so se širili vsakih nekaj let, tako da imajo že pet velikih prostorov, več šankov in zunanji vrt po vsej dolžini objekta. Tudi pri našem obisku smo se prepričali, da je priljubljena lokacija številnih družin z otroki. Njim je namenjeno vsaj pet igralnic, po teh so tudi prepoznavni. Prek 300 sedežev obvladuje kolektiv, ki šteje 80 zaposlenih. Čeprav je bilo sredi tedna, je bila gostilna nabito polna in nismo mogli verjeti, da so se med našim dvoinpolurnim obiskom mize zamenjale tudi trikrat. Z razširjenimi očmi smo gledali velike krožnike s še večjimi porcijami, ki so jih naši sosedje urno pospravljali. V vinski karti ponujajo devet odprtih litrc, 5 penin, 20 belih buteljčnih in 10 rdečih. Večino točijo tudi na kozarec.



Začeli smo s popečeno slanino na rukoli in popečeno zelenjavo. Dolge rezine hamburške slanine so popekli in položili na svežo rukolo. Slanina je bila sočna in rahlo hrustljava. Na tem sicer solidnem krožniku nas je zmotila obvezna rezina pomaranče. Šipon 2015 iz štajerske kleti Verus je bil osvežilen z aromami limone, jabolka, rumene slive in hruške. Pitno dopadljivo vino srednjega telesa ter lepega sadnega pookusa po banani in limonini skorji. Zelenjava, sestavljena iz večbarvnih paprik, bučk, korenčka in čebule, je bila lepo srednje popečena, tako da je še hrustala v ustih. Morda je bila le malce preveč polita z oljem.



Naslednji krožnik smo pospremili s široko razprtimi očmi; nanj so položili tri ogromne fileje lososa, žal pa je bil malce prepečen in obdan z nizom kuhane zelenjave, ki je bila precej vodena in nas ni prepričala. Zato je rose 2015 iz vipavske kleti Batič z aromami češnje, maline, jagode, celo nekoliko nežnih karamelnih not v ustih naredil pomladno veselje. Skladno, pitno in prijetno vino.

vrsta ponudbe: gostilna hrana, vino: 7

postrežba: 7

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 7,3

Za biftek na žaru smo želeli, da bi bil srednje pečen. Bil je ogromen in na žalost krvavo pečen. Prijaznega natakarja smo prosili, da ga v kuhinji še malo dopečejo in da krožnik očistijo številnih konfekcioniranih prilog. Po nekaj minutah so ga prinesli po naših navodilih položenega samo na malo sveže rukole. Okus je bil res dober, meso je rahlo dišalo po dimu in bilo je sočno, mehko. Temu se je dobro prilegel modri pinot 2012 vipavske kleti Tilia, ki je vseboval arome višnje, slive in črnega popra. Imel je prepoznavne tanine, dolg pookus z malenkost grenkobe in dimnih not, kar je zaokrožilo okus mesa z žara.



Polnjene telečje prsi so bile odlične, mehke in sočne. Za prilogo je bil pražen krompir, ki pa ni spremljal kakovosti mesa, saj je bil voden. Ampak zato je bila rumena rebula 2015 kleti Medot iz Goriških brd lepa spremljava z aromami rumenega cvetja, jabolka, rumene slive in sena. Mineralnost in sadnost rebule sta se lepo združili s teletino. Ker smo opazili, da se je na veliko mizah jedla pica, smo naročili prebogato pico jurman. Tanko hrustljavo testo so obložili z mocarelo, pelati, hrenovko, šunko, suho salamo, šampinjoni … in glej ga, zlomka, to se je vse dobro povezalo in okus je bil nadvse dober.



Natakarji so ves ta čas urno pospravljali, pripravljali, razstavljali in sestavljali mize ter prijazno pričakali vsakega gosta. Postavljalo se nam je vprašanje, kaj neki je skrivnostna formula, ki privlači toliko gostov. Ocenili smo, da so ključ uspeha ravno ti solidni in izjemno bogati krožniki po zelo ugodni ceni, kar je privlačno tako za dopoldanske malice kakor za družinska kosila in večerje. Verjetno je gostilna Jurman zmagovalka po številu obiskov – ena miza se čez dan obrne tudi do sedemkrat.