Gostilna in penzion Repnik, Vrhpolje

Kar koli že delaš, delaj dobro, pravi Primož Repnik, ki je od staršev prevzel družinsko gostilno. Zato ta ni več zgolj gostilna, iz stare štale so zgradili prenočišča, ponujajo poročna slavja in romantične vožnje s kočijo, saj so konji velika Primoževa ljubezen. In če si ne bi zlomil roke, je vprašanje, ali bi danes stal za štedilnikom. Tako pa ga je poškodba prisilila, da je strežbo zamenjal za kuhinjo. In odkril še en talent. Kuha v glavnem z lokalnimi, domačimi sestavinami, tradicionalne recepte, ki so se prenašali iz roda v rod, je nekoliko prilagodil.



Pri Repnikovih kot hišno penino ponujajo mehurčke v magnumu, ki jih za Zemono polni klet Goriška brda – zelo prijetna, sadna in osvežilna penina z aromami češnje, jagode, maline, citrusov in jabolčnega kolača. Zraven smo grizljali domači beli in čebulni kruh, ki ga peče Primoževa mama Majda. Hrustljava skorja in mlečna, zapeljiva sredica sta bili odlična podlaga za domačo piščančjo pašteto z bučnimi semeni, ki so jo podkrepili s pikantnim figovim čatnijem z gorčico in kandirano limonino lupino. Pašteta je bila ravno prav začinjena, lahkotna, prav nič zbita in tudi ne premastna, zato je kar izpuhtela s krožnika. Svinjska in jelenova salama sta bili odlični predstavnici domačih okusov, postregli so ju s skutnim čemaževim namazom in nežnim kozjim sirom. Naša edina pripomba je bila, da bi lahko svinjsko salamo, ki so jo zorili v lastni kleti, narezali malce bolj na debelo, za lepo protiutež močnim okusom pa sta poskrbeli lahkotnost in sadnost penine.



Poznate trnič? Nekdaj so jih pastirji in pastirice v paru podarjali svojim izvoljenkam in izvoljencem, umetelnost tega sira pa je v okrasju, v odtisnjenih vzorcih. Pri Repnikovih ga ribajo namesto tartufov, raviole, nadevane s čemažem in brezjansko skuto, pa so oblili s slastno omako iz pregrete oziroma pečene smetane. Skuta jim je dala izrazito svežino, a jo je karamelnost omake prijetno ublažila.



V kozarec so nam nalili pinelo iz kleti Guerilla, 2015; poln okus, v katerem izstopajo arome rumenega sadja, limonine lupine in kanček herbalnosti, poudarjena svežina in mineralnost. Odlična spremljava za rajželjc, telečji želodec s kruhom, začimbami, jajcem, zavit v svinjsko mrežico in pečen v pečici. Rajželjc je bil nadvse rahel, blagost okusov pa je dopolnila naravna telečja omaka s smetano.



V domači gostilni je na štedilniku ves čas pristavljena vsaj ena juha, izbrali smo gosto govejo z rumenimi rezanci. Za mrzel dan zadetek v polno!

Hrustljavo zapečena krvavica z zeljem, obveznimi ocvirki in matevžem je bila usklajeno začinjena. Pinela se je ujela s svežino zelja in delala ravnotežje polnemu okusu krvavice, tako da smo tudi ta krožnik z lahkoto zmazali.



Nato je sledilo prvovrstno presenečenje: žrebičkova ličnica, postrežena na polenti iz bohinjske trdinke, skuhane v goveji juhi, in pireju zažganih jajčevcev z dušeno gomoljasto zelenjavo ter dehidrirano in karamelizirano rdečo peso. Čeprav se modernih tehnik, kot je sous vide, ne izogibajo, ličnic ne pripravljajo v vakuumu, ampak jih na zelenjavi dušijo kar po starem. Sočna ličnica, polnega okusa, prepredena z želatino, je bila božanska! En grižljaj čisto meso, naslednji s pirejem, tretji z zelenjavo, nato spet samo meso … Vzdihovali smo od navdušenja, zato nam je Primož, sommelier tretje, najvišje stopnje, na mizo poslal modri pinot, 2011, terrum bonum, ki so ga polnili na posestvu Tilia. V kozarcu se je zaiskrila rubinasta barva in ponudila arome rdečega drobnega sadja, predvsem borovnice in amarene, v ustih pa prijetna svežina, prepoznavni, a mehki tanini in harmoničen sadni pookus.



Za konec smo se posladkali s pehtranovimi štruklji z brusnično marmelado in svežim sadjem. Zlata klasika, še bolj pa nas je navdušil sorbet kuhanega vina. Postregli so ga z limonovim drobljencem, vinsko omako, ocvrtim jabolkom in slivami ter prepletanje okusov nagradili s prepletom tekstur ter toplega in hladnega.



Obisk priporočamo, saj boste v tej pristni gostilni, kjer kuhajo s srcem, jedli dobro hrano, za katero doma nimamo več časa. Pa še denarnica vam bo hvaležna.



V kozarec so nam nalili pinelo iz kleti Guerilla, 2015; poln okus, v katerem izstopajo arome rumenega sadja, limonine lupine in kanček herbalnosti, poudarjena svežina in mineralnost. Odlična spremljava za rajželjc, telečji želodec s kruhom, začimbami, jajcem, zavit v svinjsko mrežico in pečen v pečici. Rajželjc je bil nadvse rahel, blagost okusov pa je dopolnila naravna telečja omaka s smetano.

Obisk priporočamo, saj boste v tej pristni gostilni, kjer kuhajo s srcem, jedli dobro hrano, za katero doma nimamo več časa. Pa še denarnica vam bo hvaležna.

Dobro je vedeti