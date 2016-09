Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče

Domače malo drugače se glasi slogan gostilne Mihovec, v kateri beseda domače ni zlorabljena, saj vse, kar je na mizi, pride z družinskih njiv in vrta na krožnik. Kmetija ima 25 hektarov in pod isto streho v slogi delajo štiri generacije, imajo pa celo domač ansambel. Odkar je vajeti gostilne prevzela najstarejša hči Mojca Trnovec, je kuhinjo prejšnjih rodov zapeljala po svoje in domača gostilna je doživela preobrat. Saj tudi druge gostilne uporabljajo domače in sezonske sestavine, vendar izpod Mojčinih rok prihajajo neverjetne kombinacije preprostih, a dodelanih okusov. Vse je domače, a skladno in izvirno!



Bučke so zjutraj še rasle na njivi, popoldne pa jih je Mojca že na tanko narezala in zvitek napolnila s skuto z domačimi zelišči. Iz košarice je dišalo več vrst še toplega domačega kruha, na katerega so upravičeno ponosni, saj moke zanj že leta ne kupujejo, temveč svoje žito vozijo v mlin. Za najboljše pride v poštev le najboljše, zato se je v kozarcu iskrila elegantna bjana brut iz kleti Mirana Sirka. Magični sadni mehurčki so bili vrhunski uvod v pozno poletno kosilo.



Prekajena gosja jetra na domači berivki in buči s koščki paprike in oljem oljne ogrščice so ponudila toliko okusov, da smo jih v hipu zmazali. Debelo odrezan prekajeni jezik s hrenom z bučnim oljem je komaj učakal konec fotografiranja, mojstrsko začinjena žrebičkova pašteta z domačimi suhimi ocvirki, ki so hrustali, in aromatično zeliščno skuto, ki je poskrbela za svežino, prav tako. Jezik z izrazito blagim okusom je bil zaradi redukcije rdeče pese prava majhna mojstrovina, za prefinjeno pašteto, v kateri ni prav nič izstopalo, pa se je vnel boj za zadnji uživaški grižljaj. Vse tri predjedi je odlično pospremil rose iz kleti Gaube, 2015, zvrst modrega pinota, zweigelta in modre frankinje. S svojo sadnostjo (malina, jagoda, češnja) je dal protiutež mineralnosti vseh treh krožnikov. Lahkoten, a spet ne preveč, saden, a brez ostanka sladkorja.

Vrsta ponudbe: gostilna hrana, vino: 10

postrežba: 9

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 9,6

Domači polnozrnati bleki z zeljem, lisičkami in jurčki ter tartufi so bili ljubezen na prvi grižljaj. Še sreča, da smo naročili na prvi pogled nenavadno kombinacijo, saj smo bili deležni prave poslastice in vrhunskega prepleta okusov in tekstur. Rezančno testo, v katero ugrizneš, sočno zelje in aromatiko tartufov včasih nadgradijo s kranjsko klobaso.



Na Telečjem, kakor so včasih rekli Pirničam, ne gre brez jetrc. Jetrca z lisičkami so se kar topila v ustih, kremozna polenta z makom in sirom tolminc ter marmelada so bili protiutež zemeljskim notam, rose pa je poskrbel za krasno ravnotežje med vinom in jetrci. Ta so ravno prav dolgo popekli na čebuli, da niso zagrenila, in poškropili z vinom, da so v ustih pustila sladkobo.



Goveji medaljoni s skutnimi štruklji so bili fantazija, ki je kar izhlapela s krožnika. Sočni in mehki štruklji so se kar stopili s polnim okusom ravno prav pečenega in mehkega zapeljivega mesa, ki so ga postregli s stročjim fižolom, ki je bil na njivi vijoličast, in vršički bučk. V kozarec so nam nalili modri pinot, 2011, iz Protnerjeve hiše Joannes: arome višnje, češnje, robide, prijetna svežina, izjemno mehki zreli tanini, v ustih malček grenkobe in dolg, poln pookus po jagodičevju.



Tudi pri sladicah smo predli, in še preden smo se lahko zedinili, ali je boljši čokoladni mousse z jagodami in flancatom ali torta s skutno kremo, lešnikovim drobljencem in sadjem, sta bila kozarček in krožnik že prazna.



Pri Mihovcu je okusno kot v pristnih kmečkih gostilnah z bogato tradicijo, a hkrati prefinjeno in prilagojeno novim časom: od všečne prezentacije do polnih okusov, kombinacije tekstur in aromatike – res je domače, a drugače!



Dobro je vedeti