Gostilna Mahorčič, Rodik

Pred 20 leti je Martin Mahorčič nič hudega slutečo Ksenijo po koncertu pripeljal v gostilno in jo porinil za šank. Revolucije ni naredila le v sladkem kotu, kjer se je kar nekaj časa posvečala sladicam. Ko je v kuhinji prevzela vajeti, je začela presenečati z moderno kombinacijo starih kraških in brkinskih jedi in danes je njena kuhinja boljša kot kadar koli. Tehnike in znanje, ki jih je uporabljala pri sladicah, je prenesla na preostale jedi in jim dodala neverjetne okuse in teksture. A še vedno skromno poudarja, da so sestavine vse, kar imajo, ko doda ljubezen in spoštovanje do človeka, ki prideluje sestavine, in do priprave jedi, pa se zgodi neverjetna čarovnija.



Penina bagueri zero iz kleti Brda je že z zaokroženim vonjem pokazala mojstrsko prepletanje svežine in zrelega. Drobni in subtilni mehurčki so v ustih razgrnili paleto arom zrelega rumenega sadja, svežino citrusov in mineralnost ter poskrbeli za dolg, plemenit in harmoničen pookus. Penina je suha, brez ostanka sladkorja.

Še več ocen restavracij in gostiln najdete na našem portalu Gostilne Gostilne si lahko tudi naložite na svoj pametni telefon, aplikacijo najdete v App Store ali na Google Play.

Že pozdrav je bil preprosto božanski – blaga in kremozna sveža kraška skuta, ovita v aromatični prah sušenih jurčkov. Mazali smo jo na ocvrt kruh. Okusi so se odlično zlili z aromami penine.



Domačo piščančjo pašteto so postregli z marmelado rdeče čebule in terana, razstavljeno supo (kruh opečejo na maslu, ga zdrobijo in posušijo), čipsom jabolka in redukcijo jabolčnega soka. Zraven so prinesli pečen hlebček kruha s tanko hrustljavo skorjo in voljno sredico. Prekrasen preplet harmoničnih okusov in tekstur! Spet se je penina odlično izkazala s svojim aromatičnim razkošjem in z lahkoto je parirala jedi. Čeprav smo se že pred obiskom nadejali, da bomo dobro jedli in da bo Martin, ki je sommelier tretje stopnje, poskrbel za odlično vinsko spremljavo, nas je očaral čisto vsak krožnik posebej. Če si želite nepozabnega doživetja, je to prava gostilna, kjer vas bo pobožal tudi eleganten, a še vedno topel ambient.



V cvetačno gosto kremno juho s tartufom perigord je Ksenija položila ocvrto kroglico ohrovta s krompirjem, Martin pa je v kozarec nalil rebulo, 2008, s kmetije Blažič iz Brd. Bogastvo terciarnih not od suhe marelice, suhe fige, oreščkov, svetlih rozin, zrele hruške do sušenih trav je poskrbelo za poln zadetek ob svilnati juhi in tartufovih aromah. Vino je dovolj bogato, da je držalo ravnotežje z juho, in ima lepo svežino, da z lahkoto opere usta. Perfektna kombinacija in poklon vinarju!

vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 10

postrežba: 10

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 10

Domači kostanjevi rezanci v raguju iz račjih beder, korenčka in z naribano dušeno bučo so bili ravno prav skuhani, sladkasti, masleni. Blažičev jakot, 2010, je pogledoval iz kozarca z aromami medu, lipe, suhega cvetja, zrele banane, kutine in obljubljal, da bo poljub z rezanci nepozaben. In res se je zgodila tista božanska kemija. Za ljubitelje zrelih okroglih, prebogatih belih vin so Blažičeva zadetek v polno.



Bomboni iz testenin s sredico Zidaričevega sira jamar, ki je tri mesece zorel v jami, so imeli za družbo kremo iz buč in spenjeno mleko. V ustih se je grižljaj stopil, slanost in mineralnost jamarja pa sta se odlično zavrteli z mineralno in začimb polno vitovsko 2014 iz kleti Marka Fona. Na nos rumeno sadje, rumena paprika, v ustih pa lepa svežina in rumeno cvetje ter beli poper v pookusu.



Gordia rdeče, 2012, sestavljeno iz refoška, cabernet sauvignona, merlota in syraha, je z globoko rubinasto barvo v kozarcu nakazovalo, da je čas za mesni krožnik. File srne, krema iz pistacije in krompirja, reducirane višnje, čips viola krompirja in kreša brokolija so nas izstrelili v nebesa. Meso je bilo na zunaj lepo pečeno, rožnata sredica pa je zagotavljala sočnost. Čeprav nismo ravno nori na divjačino, smo krožnik razglasili za vrhunec kosila. Sofisticirana jed, zato se nam je vino z aromami črnega ribeza, borovnice, robide, griote, čokolade in črnega popra s prepoznavnimi tanini in dolgim pookusom sprva zdelo malenkost premočno, a ko je dobilo zrak, je ujelo korak z nežno srno.



Če se k Mahorčiču odpravljate prvič, obvezno pustite nekaj prostora za sladico. Tart lešnika in ganache temne čokolade s sorbetom rdeče pese je genialna sladica. Tako kot ganache kapučina s kandirano mandarino in pasijonko. Omamno!



Pod črto – nepozabno doživetje! Mojstrska kombinacija okusov in struktur popolnih jedi, pri čemer so krožniki neverjetno lahkotni in dodelani.