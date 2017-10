Gostilna Kunstelj, Radovljica

Očarljiva radovljiška gostilna Kunstelj z razgledom, da jih je le malo kje, je že dve leti varno v rokah Maje Buden, ta pa pripada že četrti generaciji dinastije, ki nadaljuje družinsko tradicijo – kulinarično osrečevanje. Ker je 145 let stara institucija skozi vse leto (že leta) silno oblegana, si Maja (še) ne more privoščiti revolucije. Čvrsto prepričana o avtohtonih okusih Radol'ce, tako se imenuje tudi kulinarični projekt, je sprva izdatno sčistila jedilnik in ga oklestila jedi, ki ne spadajo v te prelepe kraje. Rižote, denimo, tam ne boste dobili, boste pa kašo. Vegete in drugih aditivov ne dodajajo, dodajajo pa sveža in sezonska živila.



Začeli smo s kozarcem peneče rebule, letnik 2016, klet Goriška brda. Bila je razpoznavna, osvežilna in lahkotna, vonj po grenivki, breskvi in rumenem jabolku je prijal, osvežilni pookus pa je godil in pripravil primerno podlago za obe predjedi. Medtem ko se je na eni strani iz bližnje reke ponujala dimljena postrv, zaznavnega vonja, sočna, s kancem ostrine, ki jo je ponujal namaz iz jabolčnega hrena, sta se na drugem krožniku gnetla obilna štruklja iz ajdove moke, domače skute, zabeljena z drobtinicami. Bila sta izvrstna, pravzaprav nežna, saj sta se kar topila v ustih. Ko smo ju obenem pomakali še v smetanovi omaki in dodajali popečene jurčke na žaru, je nastala v ustih lepa mešanica mineralnosti in mlečnosti, gob, smetane in štruklja.

vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 8 postrežba: 8 cena/kakovost: 9 vtis skupaj: 8,3

Ker se je peneča se rebula tako izkazala, nismo hoteli prav nič filozofirati, raje smo si jo še enkrat natočili, nakar je zvončkljanje vilic zamenjala žlica in zabredla – naravnost v govejo juho z rezanci, debelimi kosi korenja in utopljenim govejim mesom. Ne, ni bila premastna, da, bila je to tista prava goveja žup'ca, ki jo v iskanju približka najboljše – človek le stežka najde. Zraven vroče tekočine se je na svojo pot lepo podal Debenjakov sivi pinot iz Kozane v Goriških brdih. Debenjak je njihov hišni vinar, s katerim pri Kunstlju sodelujejo že 60 let! To vino je izjemno poceni, smo opazili, kakor tudi, da je macerirano, zaradi česar je oddajalo oranžast odsev. Na nosu smo zaznali celo malce karamela, sicer pa češnje in drugega prezrelega sadja. Nekaj grenkobe v pookusu je skladno zaokrožilo široko paleto arom in sadnih okusov, strinjali smo se, to vino gre definitivno k mesu!

In je tudi šlo tako k telečjemu dunajskemu zrezku in praženemu krompirju kot tudi domačim njokom s porom in korenjem in rezinami kranjske klobase. Če smo v njokih začutili ravno pravšnje razmerje med krompirjem in moko, zaradi česar je krepka močnata jed postala blaga, je v kombinaciji s sirom in narezane Mlinaričeve klobase še pravi čas ubežala nasitnosti. Dunajski telečji, nič masten, sočen, nepretepen, perfektno spaniran, je bil zrezek kot se šika. Ker smo ga prikrajšali za limonine kaplje, se je spoprijateljil z njim tudi sivi pinot. Od praženega krompirja smo vendarle pričakovali več (ocvirkov). Smo pa zato manj pričakovali od sladice, ki je bila preplet narezane hruške na žaru, orehov, kozjega sira in medu, in bili nad preprosto rešitvijo na krožniku – navdušeni.



Ko je eden izmed Majinih sinov v nekem trenutku glasno zavpil, »mami, jaz bom pograbil vse listje«, nam je bilo jasno, da bo pri Kunstlju še dolgo – domače, družinsko, okusno.



Dobro je vedeti:

Gostilna Kunstelj