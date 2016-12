Gostilna Francl, Zagrad

Res je veselje priti v gostilno, kjer mlada generacija s spoštovanjem do tradicije vse skupaj zapelje v sodobnejše vode. V več kot sto let stari hiši se Marija in Peter Zaveršek pri oblikovanju jedilnika držita letnih časov, pri čemer ju ni strah modernejših tehnik in drznih kombinacij, kljub temu pa sta ostala zvesta domačim okusom. Prijazni natakarji v lokalni opravi iz konca 19. stoletja se ne ustrašijo niti najbolj zahtevnih gostov. Tudi največji chefi in vinski poznavalci se namreč strinjajo z njihovim sloganom, da ga ni čez domače kot pri Franclu.



Domača gostilna se nam je ob našem obisku predstavila na najboljši možni način. Že pozdrav iz kuhinje, domača piščančja pašteta s kremo rdeče čebule na sadnem kruhu, je s skladnostjo okusov nakazal, da pri Franclu znajo razvajati goste. Ko so v kozarec natočili mehko, žametasto modro frankinjo s kmetije Šuklje v Trnovcu pri Metliki z lege Vrbanjka, po kateri je vino dobilo ime, smo se poigrali tudi z različnimi okusi v košarici s kruhom in kar predli. Izvrstnemu kruhu se nismo mogli upreti, navdušila nas je tudi vrbanjka z aromami maline, borovnice, slive in popra ter mehkimi, zaokroženimi tanini in prijetno svežino.



Pašteta iz prekajene postrvi je bila blaga, koščki ribe in elegantne dimne note pa so zaokrožile lep okus tega subtilnega krožnika. Za veselje v ustih so poskrbele še ikre, ki smo jih pokali med zobmi, in smetanov hren, ki je lepo šel zraven, saj ni bil premočan. Sočne in voljne dimljene račje prsi so se ujele s sladkobnostjo rdečega zelja, vse skupaj sta dopolnili pesna krema in hruškova čežana. Okuse smo podkrepili z gozdnimi sadeži v elegantni modri frankinji. Oba krožnika nista bila le lepa na pogled, saj so vse estetske dodatke nanizali v okusno celoto.



V jedilnem listu ponujajo tudi kozjanske ostrige, ki so v resnici bikovi prašniki. Ocvrte v panko drobtinah in pražene so postregli s proseno kašo, fermentirano bučo hokaido, ki je spominjala na nektarino, in porovim pirejem. Z nenavadno in všečno kombinacijo so sočno in okusa polno bikovo moškost še poudarili. Marofov chardonnay, 2012, je z barvami jeseni v kozarcu, zelo prijetno svežino in aromami prezrelega rumenega sadja in sladkih začimb podkrepil užitek.



Pikantni žabji kraki s česnom v sladkasti masleni omaki so bili zadetek v polno. Takšnih mesenih krakov že dolgo nismo jedli! Tudi masleni chardonnay se je odlično odrezal – zaradi višjega, a odlično vkomponiranega alkohola (14,5 %) ima nekoliko sladkast okus, ki se je ujel s kraki. Lepo idejo so še nadgradili, saj so žabje krake postregli z domačim maslenim toastom.



Sivi pinot z domačije Gjerkeš, letnik 2015, je prav takšne barve kot rose. S hladno maceracijo vijoličasto obarvanega grozdja je belo vino dobilo nenavaden rose odtenek. Z aromami rdečega sadja na nosu in v ustih, predvsem maline, lahkotnostjo in prijetno svežino je bil sivi pinot izvrsten spremljevalec kmečki pojedini. Goveji jezik je bil sočen, pregrešno mehak, svinjski hrbet, ovit v slanino krškopoljskega prašiča, in omamno dišeča pečenica pa sta usta takoj napolnila s slino. Zelje in matevž sta se predstavila v najboljši luči, hrustljavi, puhasti ocvirki so dali piko na i. Tako kot pečenice tudi krvavice delajo sami, lastnik pa ima dobro roko pri odmerjanju sestavin, le krvavice bi bile z več krvi po našem mnenju še boljše.



Marijo, kreativko v kuhinji, je tja pripeljala ljubezen. V družinski gostilni dela že četrta generacija, ime pa je ostalo še po Zaverškovem pradedu Matiji. Prijelo se ga je ime Francl in ime je ostalo tudi, ko je 1895. odprl gostilno v Zagradu. Marija kuha po starih, a močno posodobljenih receptih, jedilnik pa ji narekuje narava, sicer pa na kmetiji sami pridelajo večino stvari. Kuha čim bolj naravno, izogiba se glutenu, tudi v sladicah, zato je ponudila tortico iz suhe slive, kremni sladoled in slivovko v želeju ter pečeno jabolko s skuto, lešniki in mandlji v kozarčku ter dokazala, da je mojstrica tudi za sladice. Toplo priporočamo! Domače jedi so v stiku z lokalnim okoljem in tradicijo, a izbrušene, z vinom, čeprav v glavnem s štajerskimi, pa jih le še podprejo.

Dobro je vedeti



Gostilna Francl



Marija in Peter Zaveršek



Zagrad 77



3000 Celje



Tel.: + 386 (0)3 492 64 60



Splet: www.gostilnafrancl.si



E-mail: peter.zaversek@siol.net



urnik



Ob nedeljah in ponedeljkih zaprto, od torka do sobote od 11. do 22. ure.



degustacijski meni



Degustacijski meni kuhajo najmanj za dve osebi, 3 hodi 23 evrov, 4 hodi 28 evrov, pet hodov 35 evrov.





vinska klet



55 etiket.