Gosta enolončnica

Recept za 4 osebe: 300 g stročnic (po želji, lahko mešano ali ena vrsta)

1 velika čebula

3 paradižniki

2 papriki

3 stroki česna

šopek peteršilja

vejica timijana in rožmarina

polovico zeljne glavice

olje, sol, poper Nasekljano čebulo pražimo na olju, da postekleni. Dodamo strt česen, in ko zadiši, še nakockan paradižnik in papriko. Dušimo 10 minut, nato dodamo na tanke rezance narezano zelje. Dušimo še 15 minut. Medtem v slani vodi skuhamo stročnice, jih odcedimo ter dodamo k zelenjavi. Del jih pretlačimo z vilicami, da jed zgostimo. Dobro premešamo in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Stročnice in zelenjavo po okusu menjamo, jed naj bo gosta, skoraj kot rižota.