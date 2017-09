Ek bistro, Ljubljana

Da odpreš tak lokal, moraš imeti jajca, kaj jajca, gore jajc. V bistroju s prvinskim ambientom, v katerem je zvezda jedilnika eko kurji proizvod s kmetije Erhatič, so poleti vsak teden razbili tudi dva tisoč jajc. Lokal je namreč kmalu po januarskem odprtju postal vroče zbirališče pisane druščine, od hipsterjev do turistov. Mlado ekipo je odziv gostov več kot presenetil in jim dal krila, zato se ji je pred nekaj meseci kot glavni kuhar pridružil Črt Butul z znane domačije Butul.



Začeli smo s krepko desko, na kateri so postregli mortadelo, kuhan pršut, pekorino, avokado, spenjeno slano maslo in vloženo zelenjavo. Kakovostno in okusno. Zraven smo grizljali domač maslen brioš, ki se je topil v ustih, in se čudili, kako hitro ga je zmanjkalo. Nato pa so začela na mizo prihajati jajca, ki jih strežejo v različnih oblikah. Izbrali smo poširana, z različnimi dodatki. Jajca florentine postrežejo na domačem angleškem mafinu s holandsko omako in špinačo. Ta je zaokroženi mlečni mehkobi dodala mineralno svežino, mafin pa je ostal dovolj hrustljav, da ni počepnil pred mokroto. Gostje največkrat naročajo slavna jajca benedict, in tudi nam so šla zaradi slanosti in konkretnosti šunke v slast. Ko so pred nas postavili dve v nulo poširani jajci na angleškem mafinu z račjimi jetri in tartufi, pa se nam je naravnost smejalo od užitka. Sladnost in grenkoba jeter sta zaplesali v mlečnosti jajca in omake, tartuf pa je dodal zemeljske note in mineralnost. Čisti užitek!

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: okrepčevalnica

hrana, vino: 9

postrežba: 9

cena/kakovost: 9

vtis skupaj: 9

Ker izbira vina ni prav velika, smo naročili steklenico, pod katero se na števerjanski strani Brd podpisuje Franco Terpin. Bela zvrst quinto quarto je z aromami sena, rozin, suhega sadja in višjo kislino pralo usta in v kozarcu prineslo jesen. Mehko, bogato vino je teklo kot mleko.



Za sladico smo naročili brownie, ki je s sočno čokoladno sredico upravičil naša čokoholična pričakovanja, mlečni riž pa nas je vrnil v otroštvo. Le da je bil ta precej bogatejši, poln kremozni okus in note karameliziranega mleka pa so še poudarili z lešnikovim krokantom in svežim sadjem.



Ideja za lokal je zorela več let, od prvega načrta do odprtja so minila še tri. Lastnik Sašo Kralj nima gostinskega pedigreja, doma je sicer rad kaj skuhal za prijatelje. Vzgib za odprtje je bil nekoliko sebičen: ker je po vsaki vrnitvi iz tujine v Ljubljani pogrešal lokal, kamor bi lahko zavil na zajtrk, ki bi ga stregli tudi čez dan, oziroma na brunch, je odprl svojega.

Definitivno lokal z jajci! Priporočamo!

Dobro je vedeti: