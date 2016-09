Drobna semena, veliki učinki

Sončnice so sila privlačen dekorativni dodatek našega vrta, v teh zanimivih socvetjih pa vsako poletje dozori kup okusnih sončničnih semen, ki imajo še eno izjemno razveseljivo lastnost – so eden najboljših virov vitamina E, kar jih poznamo. Vitamin E deluje kot antioksidant in preprečuje delovanje prostih radikalov, povezanih z znaki staranja, predvsem je učinkovit pri ohranjanju lepe kože. Pomembno vlogo igra pri tvorbi eritrocitov, nujen je pri izkoriščanju vitamina K, pomen pa ima celo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Uživanju sončničnih semen v prid govori še podatek, da seme vsebuje 28 odstotkov beljakovin z osmimi esencialnimi aminokislinami, od 25 do 40 odstotkov olja z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin, posebej linolne, 10 odstotkov ogljikovih hidratov, lecitin, vitamine A, B1, B2, B6, B12, B1, E, F, K, posebno veliko vitamina D ter minerale kalcij, klor, kobalt, mangan, magnezij, jod, zlasti veliko cinka, bakra in železa. Nič čudnega, da so ptiči tako vitalni!



Pred zobanjem ga je treba oluščiti. Ptičem po navadi dajemo kar cela, vendar tudi njim lupina ne tekne in si jih zato sproti luščijo. To je pravzaprav tisti največji čar zobanja, ki bi moral priti v kri tudi nam – da se zaposlimo z luščenjem in počasi, brez ihte polnimo naš želodček!



Semena lahko tudi kalimo, s čimer postanejo še bolj hranljiva. Nakaljeno seme je mogoče posušiti ter ga shraniti v dobro zaprtih steklenih kozarcih za sprotno rabo v kuhinji. Lahko ga dodajamo juham, solatam, iz njih pripravljamo namaze, ga dodamo v testo za peko kruha itd.



Bučna semena za zadovoljne brbončice



Bučna semena v ljudskem zdravilstvu jugovzhodne Evrope že dolgo uporabljajo za lajšanje težav z razdražljivim oziroma inkontinenčnim mehurjem in benignim povečanjem prostate. Vsebujejo veliko antioksidantov, ki lovijo proste radikale v našem telesu in tako ščitijo telo pred njihovim škodljivim vplivom na celice. V preteklosti so menili, da je večina učinkovin, ki ugodno vplivajo na naše zdravje, skrita v oljnem delu semen, vendar sodobna spoznanja nakazujejo, da so za to odgovorne tudi vodotopne učinkovine. Če z bučnim oljem dobimo precej koristnih snovi, jih bomo z zobanjem semen še več. In pri bučnih semenih to res ne bi smel biti problem, saj so nadvse okusna. Pravzaprav so tako dobra, da se mora marsikdo prej držati stran od skodelice s semenkami, kot da bi se moral z njimi na vse pretege siliti! Še več, če jih dodate še tako brezokusni jedi, bo čudežno pridobila precej boljši in poln okus!

Še posebno dobre bučne semenke so take, malce popražene na vročini, kar jim daje posebno lešnikovo aromo. Na žalost vročina uniči precej dobrih snovi, tako da je koristno napraviti kompromis in uporabljati mešanico recimo v razmerju 1:3 (tretjina praženih in dve tretjini nepraženih).



Laneno seme za dobro prebavo



Laneno seme, ki so ga včasih cenili zaradi zmožnosti urejanja prebave, se je nedavno pokazalo kot pravo živilo za zmanjševanje t. i. slabega holesterola, uravnavanje krvnega pritiska, odpravljanje zaprtja, preprečevanje in zaviranje nastanka rakavih bolezni ter bolezni srca in ožilja, saj je bogat vir maščobnih kislin omega 3.



Nujno je, da ga pred uživanjem zmeljemo, saj ga naše telo sicer ne more prebaviti. Velja omeniti, da se izogibajte že zdrobljenemu semenu na trgovskih policah, saj prej ali slej oksidira in izgubi zdravilni učinek. Po poškodovanju rjave lupinice notranjost dosežeta svetloba in kisik, kar samo v nekaj kratkih dneh povzroči, da oksidira in izgubi antioksidativne lastnosti. Tako je najbolj smotrno, da si v mlinčku sproti zmeljete dnevno količino semena (2 do 3 velike žlice), ki ga je menda za optimalni izkoristek najbolje zmešati z mlečnimi proteini (jogurt ali skuta) ter pojesti še pred zajtrkom.



Zraven pa nikar ne pozabite dovolj tekočine. Pravilo, ki si ga gre zapomniti, priporoča razmerje 1:10, kar pomeni ena žlička lanenega semena in najmanj deset žličk tekočine (najbolje vode). Seme, ki ga uživate brez tekočine, lahko zapre črevesje, kar naredi nasprotni učinek od želenega. Laneno seme lahko v prehrano vključite povsem preprosto – zmešajte ga s kosmiči, potresite po solati, sadni solati, kremni juhi, ribah itd. in zraven nekoliko več pijte.