Domače in domačnost  z roko v roki

Lignjev krožnik



Očiščene lignje napolnimo s sirom in domačo slanino, jih zapremo z zobotrebci, da nadev ne izteče, ko jih pečemo na žaru. Del jih narežemo, začinimo, povaljamo v moki in ocvremo v vročem olju. Lignje lahko pečemo tudi brez nadeva in vse tri vrste takoj postrežemo z zapečenim krompirjem ter česnovo omako.

Kmečki krožnik



Ajdova kaša s slanino, praženo čebulo, ki ji med pečenjem dodamo začimbe, kašnice, ješprenove koline, riževe koline, vse v svinjskem črevu, krvavice, dušeno kislo zelje.



Priprava kašnatih klobas: ajdovo, proseno in ješprenovo kašo damo ločeno kuhati v osoljeno in mastno juho. Ko se skuhajo, jih odstavimo, da se ohladijo. Predhodno smo skuhali svinjske glave in to meso zmeljemo (nekateri ga narežejo). Klobase z ajdovo kašo pripravimo tako, da dodamo zmleto meso in ješprenj ter začinimo (sol, pimet, poper in majaron). Zalijemo z juho, v kateri smo kuhali svinjske glave, dobro zmešamo in napolnimo v črevo. V proseno kašo damo tudi meso iz svinjskih glav. Začinimo (sol, mleta kumina, poper, majaron in svež stisnjen česen), zalijemo z juho iz svinjskih glav. Vse dobro premešamo in napolnimo. Včasih prosene klobase zavijemo tudi v mrežico. Krvavice delamo enako kot ajdove klobase, s tem da dodamo kri. Ko so narejene, jih moramo obariti v kropu. Klobase pečemo v pečici približno 45 minut pri temperaturi 170 stopinj. Na koncu spečemo še svinjsko pečenko, najbolje vratovino ali rebra. Koline z bujto repo serviramo na krožnik (ajdova, prosena in krvavica, s pečenko in praženim krompirjem), posebej pa postrežemo še skodelico z repo.

Slovenskogoriška gibanica



Sestavine za testo: 500 g gladke moke, malo soli, 3 žlice olja, ščepec kvasa, 2 dl mleka.



Sestavine za nadev: 700 g skute, 700 g kisle smetane, 1 jajce, cimet, 2 žlici sladkorja, sladkor za posip.



Umesimo vlečeno testo, ki naj počiva vsaj pol ure. Nadev pripravimo iz zdrobljene skute, dela kisle smetane, jajca, soli, sladkorja in cimeta. Testo razvaljamo tako, da ga polovica sega enakomerno okrog in okrog čez rob loparja. Nadev namažemo po testu na loparju. Del testa, ki sega čez rob, povlečemo čez nadev. Nato prevlečemo čez še druge dele, med katere namažemo kislo smetano. Namažemo pred peko in tudi po njej. Gibanica ima na koncu 7 do 10 plasti. Pečemo jo v krušni peči okrog 25 minut. Po peki jo premažemo s smetano in posujemo s sladkorjem.