Domača čokolada je najslajša

Čokolada je ena tistih sladkih pregreh, ki si jo ljubitelji privoščijo pogosto, najraje vsak dan. Nenehno je na dosegu roke, ta mala rjava ploščica, od katere odlomiš rebro ali dve in pustiš, da se počasi raztopi v ustih. Včasih pa se prileže malo drugačna, ki ne le, da se voljno razleze po brbončicah, ampak vznemiri že oko in nabere sline v ustih, še preden jo pokusimo. Čokoladni bomboni različnih oblik, okusov in z dodatki, okrašeni in zaviti v lične embalaže, da jih lahko podarimo bližnjemu kot malo, sladko pozornost.



Prav take so čokoladice, ki jih izdeluje Karmen Poredoš s Proseniškega pri Šentjurju, ki je v čokoladi poleg užitka našla tudi poslovno priložnost. V njeni kuhinji nastajajo pregrešno dobri polni čokoladni bomboni, lizike in ploščice, ki jih zavija različnim prilikam primerno. Ob veliki noči jih je zavila v celofan in jim dodala lične pisane okraske v obliki pirhov, sicer pa ustvarja tudi čokolade, ki predstavljajo znamenja horoskopa, lizike za otroke in za novo leto zvezdice ter ploščice z domiselnimi napisi. Povejmo, da dela bombone, ne pralinejev, polnjene s kremo.



V poplavi čokoladne ponudbe se je Karmen osredotočila na dve vrsti čokolade, bio čokolado, za katero je pridobila tudi bio certifikat, ter čokolado brez sladkorja, v kateri sladkor nadomesti z maltitolom in je primerna tudi za diabetike. Opaža, da je prav po slednji povpraševanje vedno večje, saj se tudi ljudje z diabetesom radi posladkajo z okusno čokolado.



»Čokoladne bombone izdelujem iz že pripravljene surovine po postopku temperiranja, pri katerem je treba biti zelo pozoren na temperature segrevanja in ohlajanja,« nam je povedala Karmen, ki je svojo čokoladnico uredila kar v domači hiši in nam poleg receptov zaupala nekaj skrivnosti, da bo naša čokolada voljna in sijoča.



»Poleg stalnega spremljanja temperature, najbolje, da jo merimo s kuhinjskim termometrom, je zelo pomembno, da maso v času ohlajanja nenehno mešamo, saj se sicer na čokoladi naredi skorja. Zaradi neustrezne temperature bodo na čokoladi nastale sive lise, prav tako ne bo voljna, temveč krhka in krušljiva,« pravi Karmen in doda, da moramo iz čokolade, ki smo jo vlili v modelčke, spraviti zračne mehurčke. »To naredimo tako, da modele rahlo pretresemo,« je pojasnila in dodala, da modelov ni dobro pomivati, temveč jih je bolje čistiti s suho krpo. »S pomivanjem sčasoma izgubijo maščobo, ki daje čokoladi poseben lesk.«



Da so njeni čokoladni bomboni nekaj posebnega, poskrbi z različnimi dodatki, na primer kandiranim ali suhim sadjem in konopljinimi ali kakavovimi zrni. »Posebno mi je ljuba bela čokolada z makom, na katerega me vežejo posebno lepi spomini. Moj pokojni oče je bil iz Prekmurja in še danes se spomnim retaša z makom, ki ga je delala stara mama,« pravi Karmen, ki s posebnimi dodatki in okrasjem poskrbi, da so njene čokolade primerne tudi za priložnostna darila. Če bi koga zamikalo, da čokoladne bombone poskusi pripraviti sam, je z nami brez zadržkov delila dva recepta.



Polni čokoladni bomboni Osnova za pripravo čokolade je vnaprej pripravljena surovina, ki jo v posebnem postopku segrevamo in ohlajamo. Zelo pomembna je temperatura segrevanja in ohlajanja, ki je različna za posamezne čokolade oziroma za belo in temno. To je tudi ključna razlika med recepti. Postopek: Surovino stopimo v aparatu za temperiranje (temperirka) na ustrezno temperaturo. Čokolado lahko stopimo tudi v posodi nad parno kopeljo. Segreto maso z mešanjem ohladimo in potem takoj spet segrejemo na delovno temperaturo. V maso lahko vmešamo različ- ne dodatke, na primer koščke kandiranega ali suhega sadja, konopljina semena, makova zrna, z dodatki se poigravamo in nastala bo res unikatna čokolada. Tekočo čokolado vlijemo v modele ali na peki papir naredimo kupčke. Čokoladice poljubno okrasimo s kandiranim ali suhim sadjem ali drugimi dodatki. Modele narahlo pretresemo, da iz čokolade iztisnemo zračne mehurčke. Postavimo jih v hladilnik za uro ali dve, da se čokolada strdi.