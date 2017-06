Divji teden z vegeburgerjem

Ljubljančan Domen Kavčič, ki je v eni od minulih številk Okusov predstavil recept za divji vegeburek, je nedavno ustvarjal v Kranju. Japonolog in prevajalec iz japonščine se ljubiteljsko ukvarja s kuhanjem, z največjo slastjo pa se osredotoča na uporabo užitnih samoniklih rastlin, na divje kvasovke in fermentacijo.



Zbranim v Layerjevi hiši je stanovalec prve kulinarične rezidence pokazal tudi to, kako se lahko s čisto navadnega sprehoda po travniku domov vrnemo z okusnim šopkom. Povedal je marsikaj o fermentaciji užitnih rastlin, ki jih najdemo na bližnjih travnikih, in naravnost navdušil s preprostimi recepti, ki jih lahko z malce znanja prikrojimo na številne načine. Dva od receptov, ki si jih je zamislil Domen Kavčič – tistega za divji boršč in onega za fermentirano pečeno kašo – objavljamo na tej strani.



Zala Vidali, vodja programov v Layerjevi hiši, je povedala, da se je dogodek lepo pokril s preostalimi predavanji, ki so v istem tednu gostovala v hiši sredi starega mestnega jedra: »Ideja o dogodkih, ki bi jih povezovala divja hrana, je začela na mojem zelniku rasti pred približno pol leta. Takrat sem prebrala intervju z Vlasto Mlakar, avtorico knjige Rastlina je sveta, od korenin do cveta.«

Popečena fermentirana kaša



Proseno kašo na grobo zdrobimo v možnarju, a ne pretiravamo, saj je dobro, če zrna kaše ostanejo bolj grobo zdrobljena. Kašo namočimo v tri- ali štirikratni količini vode, in to za 24 do 48 ur. Če je bolj vroče, bo fermentacija hitrejša. Posodo pokrijemo s pokrovko ali krpo. Ko kaša fermentira in dobi prijeten vonj, jo skuhamo kar v vodi, v kateri se je namakala. Kuhanje bo trajalo kake pol ure, vmes kašo solimo. Kuhano kašo razporedimo na rahlo pooljen pekač in pustimo, da se ohladi. Zdaj jo razrežemo na kose in popečemo z obeh strani na ponvi, v katero smo dodali malo olja. Domen Kavčič je popečeno kašo postregel s fermentirano divjo zelenjavo.

Poleg avtorice omenjene knjige je Zala Vidali v gorenjsko metropolo povabila še kiparja in ekologa večdimenzionalnega prostora Marka Pogačnika, zbiralca ljudske dediščine Pavla Medveščka ter Domna Kavčiča, stanovalca prve Layerjeve kulinarične rezidence.



Tako obisk predavanj kot zanimanje za kuharske delavnice sta bila izjemna, kar je prijetno presenetilo tudi divjega kuharja Domna Kavčiča: »Na delavnicah fermentacije in izdelave napitkov s pomočjo divjih kvasovk se je zbrala velika skupina ljudi, s katerimi smo izmenjali veliko koristnih nasvetov. Še posebno ponosen sem lahko na to, da je na eni od delavnic ostalo nekaj slanih palačink, ki smo jih nadevali s fermentiranimi divjimi rastlinami. Pa so prišli mimo trije otroci in poskusili te, malce drugačne palačinke. Čez pet minut so se že vrnili z vprašanjem, ali je kaj ostalo. To, da jim je bila takšna hrana všeč, je zame lahko velik dokaz, da sem na pravi poti.«