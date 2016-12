Diši po kavi: recepti za kavne sladice in liker

Mafini s kavo in kokosom



Za 16 manjših ali 9 večjih mafinov:

2 dl mleka

2 žlici kave

1 jajce

100 g zmehčanega masla

5 žlic sladkorja

žlica instant kakava (benko)

vrečka vaniljeve arome

ščep soli

približno deset žlic moke

pol vrečke pecilnega praška

nekaj žlic linolade z okusom kokosa

Mleko vlijemo v lonček in dodamo dve žlici kave. Segrejemo, da postane zelo vroče, in hkrati dobro pazimo, saj ne sme zavreti. Ohladimo. Precedimo.



V ohlajeno kavno mleko dodamo maslo, jajce, kakav (benko), sladkor, vaniljevo aromo in sol. Zmešamo.



Dodamo še približno deset žlic moke, ki smo ji dodali pecilni prašek. »Dobiti moramo dokaj gosto, gladko zmes,« svetuje Mija Rotar.



Zdaj v pekač za mafine razvrstimo papirnate modelčke. Vsakega najprej napolnimo do polovice, nato dodamo žličko linolade in pokrijemo z maso, da so modelčki lepo zapolnjeni.



Pečemo približno 25 minut v pečici, ogreti na 170 stopinj Celzija.

Kavni srčki



Za okoli 60 piškotkov:

2 jajci

7 žlic sladkorja

70 g masla (zmehčanega)

vrečka vaniljeve arome

2 žlici kave

20 žlic moke

pol vrečke pecilnega praška

Jajca, sladkor, maslo, vaniljo in kavo zmešamo v skledi. Dodamo moko, ki smo ji vmešali pecilni prašek.



Zvaljamo na pomokani površini, če je treba, rahlo pomokamo tudi zgornji del, da se testo ne prijema na valjar.



Z modelčkom oblikujemo piškote.



Pečemo v pekaču, obloženem s papirjem za peko. Dovolj bo, če kavne srčke za kakih sedem minut potisnemo v pečico, ogreto na 170 stopinj Celzija.



Kavni liker



Za dober liter likerja:

pol litra mleka

5 žlic kave

2 dl sladke smetane

50 g temne čokolade

6 žlic rjavega sladkorja

zavitek arome vanilje

ščepec mletega cimeta

4 dl belega ruma

V hladno mleko dodamo kavo. Pristavimo na ploščo in segrevamo toliko časa, da mleko skoraj zavre. Tik pred vreliščem odstavimo in ohladimo. »Če odnesemo na balkon, se bo kavno mleko zelo hitro shladilo,« svetuje Mija Rotar.



Ko je hladno, ga precedimo. Najprej ga prelijemo skozi gosto cedilo, nato postopek ponovimo in precedimo še skozi gazo.



Precejenemu dodamo sladko smetano. Spet segrejemo in znova pazimo, da ne zavre.



V še vročo zmes zdaj dodamo razdrobljeno temno čokolado in sladkor. Dobro zmešamo, da se čokolada stopi in sladkor dobro vmeša. Dodamo vaniljo in cimet. Spet dobro premešamo. Prilijemo rum. Zmešamo.



Liker še topel prelijemo v steklenice. Pustimo na sobni temperaturi, da se počasi ohladi. Zatem ga hranimo v hladilniku.



Dobro zaprte bodo steklenice v hladilniku zdržale tudi do nekaj tednov. Pred uporabo je treba liker dobro pretresti. Če želimo, ga lahko postrežemo s kocko ledu.