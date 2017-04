Cvetačna juha, goveji zrezki v teranovi omaki, domača jagodna pita

Desa Šinkovec je srečno poročena mamica dveh otrok, kar ji daje še posebno energijo in veselje, ki ga s pridom uporablja tudi pri domači kuhi. To počne, kadar ji dopušča čas in kadar ji za štedilnikom prostor odstopi mož, ki tudi zelo rad kuha. Desa je zagovornica uravnotežene prehrane ter ljubiteljica rižot in testenin. Pri srcu ji je mediteranska kuhinja, a prizna, da bi bila miza brez praženega krompirja pusta. Zlahka zdrži brez mesa, saj ji več pomeni zelenjava. Pri kuhanju izbira sezonske in lokalne sestavine.



Cvetačna juha



Cvetačo operemo, narežemo na koščke in damo kuhat. Dodamo drobno nasekljan česen, majaron, sol in poper. Ko je cvetača kuhana, juho premešamo s paličnim mešalnikom, še malo pokuhamo in po potrebi oziroma po okusu dodamo sol ali druge začimbe. Po želji postrežemo z žličko kisle smetane.

Sestavine:

600 g cvetače 1,08 €

strok česna 0,25 €

majaron

sol, poper

Skupaj: 1,33 €





Goveji zrezki v teranovi omaki



Na svinjski masti popečemo zrezke. Ko so dobro pečeni, jih preložimo na krožnik. V isto ponev na maščobi, na kateri so se pekli zrezki, dodamo nasekljano čebulo in česen ter dobro podušimo. Dodamo še žlico gorčice, premešamo in zalijemo s teranom. Zrezke vrnemo v omako in jih pokuhamo do mehkega. Po potrebi zalijemo. K zrezkom lahko ponudimo riž z zelenjavo.

Sestavine:

4 goveji zrezki (600 g) 3,00 €

2 čebuli 0,40 €

2 stroka česna 0,50 €

100 g svinjske masti 0,40 €

sol, poper

1 žlica gorčice 0,20 €

2 dl terana 0,40 €

Skupaj: 4,90 €





Domača jagodna pita



Rumenjake in sladkor zmešamo, dodamo moko, maslo in dobro premešamo. Na koncu umešamo še sneg iz beljakov. Maso stresemo v namaščen pekač, ki smo ga posuli z drobtinami. Po masi potresemo oprane in narezane jagode. Pečemo 40 minut na 180 stopinjah Celzija. Ko je pita pečena, jo ohladimo in postrežemo.

Sestavine:

3 jajca 0,36 €

125 g masla 0,84 €

100 g sladkorja 0,11 €

150 g moke 0,11 €

polovica pecilnega praška 0,08 €

1 vaniljev sladkor 0,18 €

400 g jagod 1,60 €

Skupaj: 3,28 €