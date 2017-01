Čokoladne rožice z orehi in bučo

Testo:

pol kocke kvasa Fala

1,5 dl mleka

40 dag moke

9 dag kisle smetane

6 dag masla

4 dag sladkorja

5 dag kakav v prahu

4 rumenjaki

2 žlici ruma

2 mali žlički soli

Nadev:

20 dag hokaido bučnega pireja

15 dag orehov

6 dag sladkorja

1 beljak

pol limone

noževo konico mletega ingverja

1 jajce za premaz

Priprava nadeva:



Hokaido bučo razrežemo na četrtine, odstranimo semena in pečemo v pečici pri 240 °C približno pol ure, da se povsem zmehča in z lahkoto ločimo meso od lupine. V potrebno količino vročega bučnega pireja primešamo mlete orehe. Beljak stepemo v trd sneg ob postopnem dodajanju sladkorja. Sneg, limonov sok in lupinico vmešamo v mlačen nadev in do konca ohladimo.



Priprava rožic:



V toplem mleku raztopimo kvas Fala. V posodo odmerimo sol, moko, dodamo kislo smetano, sladkor, rum in raztopljeni kvas. Zamešamo kvašeno testo in vmes dodajamo na lističe narezano maslo. Zadnjih deset minut mešamo na največji hitrosti. Ko testo lepo odstopa od posode, dodamo kakav in mešamo še toliko časa, da se enakomerno vmeša. Pripravljeno testo v posodi pokrijemo s folijo in damo na toplo vzhajati.



Vzhajano testo stresemo na pomokan prt, ga pregnetemo, razvaljamo in razrežemo na kvadrate. V vsak kvadrat ob straneh na vsakem kotu pravokotnika še enkrat zarežemo dve približno en centimeter dolgi črti, ki se pravokotno dotikata, kot bi želeli izrezati še en vogal pol centimetra od roba.



Nato na sredino vsakega kvadrata položimo žličko nadeva in zunanji del vogalov stisnemo na sredini skupaj prek nadeva; najprej primemo levi gornji in desni spodnji vogal in ju na sredini stisnemo skupaj, nato desni gornji in levi spodnji vogal in ju stisnemo na sredini skupaj s prvima dvema vogaloma. Tako bo nastala rožica, ki jo položimo na pekač in jo premažemo s stepenim jajcem. Enako oblikujemo vse druge rožice. Pustimo jih še nekaj minut vzhajati na toplem, nato pekač prestavimo v vročo pečico in pečemo približno 20 minut, da se lepo obarvajo.