Čokoladna večerja povezala Alpe, Kras in Prekmurje

Tik preden so se konec minulega tedna v Radovljico, kjer so pripravili šesti festival čokolade, zgrnile trume sladkosnednih, so v Vili Podvin pripravili čokoladno večerjo. Rokave sta poleg gostitelja Uroša Štefelina in njegove ekipe zavihali še gostujoči kuharski dami Ksenija Mahorčič s Krasa in vodilna kuharica Prekmurja Tanja Pintarič. Na Gorenjsko jo je spremljal sin Leon, saj je tudi ta že globoko zakorakal po družinskih kuharskih stopinjah.



Vsi trije kuharji, ki jih poleg ljubezni do ustvarjanja kulinaričnih mojstrovin druži članstvo v združenju evropskih restavracij Jeunes Restaurateurs (JRE), so ta večer ustvarjali s čokolado. Tako čokolado kot kakavova zrna sta trem chefom priskrbela Martina in Sebastjan Kalinšek, ki v Šmarju - Sapu vodita družinsko čokoladnico 20chocholate. Doslej je iz njune delavnice prihajala zgolj temna čokolada, samo za nedavno večerjo pa sta se lotila izdelave bele in mlečne. Še to: njuna čokoladna zgodba je zanimiva predvsem zato, ker v delavnici čokoladno zrno, kupljeno neposredno na eni od svetovnih plantaž, pripeljeta vse do čokoladne tablice.



A skočimo nazaj v čokoladno Radovljico. Tam se je večerja, ki je povezala tri predele Slovenije, začela s pozdravom z obrobja Brkinov in Krasa. Ksenija Mahorčič je za uvod pripravila slan praline iz temne čokolade, v katerega je vpletla kraško panceto.



Zatem je kuhalnico podala gostitelju Urošu Štefelinu, ki je ob hladno dimljeno postrv iz bohinjske ribogojnice Zupan vpletel postrvje ikre, pastinakovo kremo, šalotkino marmelado in prah kakavovih zrn ter hren, ki ga je kot rahlo ostro pralino zaprl v plašček bele čokolade.



Z Gorenjskega se je večerja nato prevesila proti Prekmurju, ko je Tanja Pintarič jabolčni juhi namenila družbo pene, narejene iz bele čokolade.



Potem je bil na vrsti bombon, narejen iz testenine. Na bombonu, v katerega je bila skrita albuminska skuta, so se menjavale rjave, zelene in svetle proge – za rjave in rahel okus je seveda poskrbel kakav, zeleno barvo pa je slanemu in toplemu bombonu narisal čemaž.



In zdaj naprej, do prekmurskega jajca v gnezdu, ki sta ga ustvarila Tanja in Leon Pinterič. Na krožnike sta razporedila dimljen mürski krompir, čips vijoličnega krompirja, krhke rezance kataifi, peteršiljevo olje in poširano jajce, medtem ko se je temna čokolada tokrat vmešala med terino gosjih jeter.



Glavna jed je nastala pod budnim očesom Uroša Štefelina, ki je jagnječji hrbet ovil v skorjico kakavovih zrn. Da bi našel prava, je poskusil kar dvanajst različnih kakavovih zrn, ki sta jih v Slovenijo z različnih koncev sveta prinesla zakonca Kalinšek. Jagenjčka je dopolnil okus Gartnerjevega sira, divjega hmelja, belušev in polente, v katero so se vmešala kakavova zrna.



Zadnje poglavje večera pa je pripadlo mojstrici sladic Kseniji. Odločila se je za pol krogle velik tart mandlja z mlečno čokolado in nežno karamelno noto, ki jo je čudovito dopolnila tekoča sredica, narejena iz manga, ingverja in pasijonke. Tako je večerjo pripeljala nazaj v tiste kraje, v katerih je doma čokolada, je ob tem pojasnila prva dama kraške Gostilne Mahorčič.



Na festivalu kar 50.000 obiskovalcev



V šestih letih se je radovljiški festival čokolade prelevil v masovno prireditev, ki jo obišče več deset tisoč sladkosnedov. Tako so se letos števci ustavili pri 50.000. Na stojnicah, do katerih se je bilo precej težko prebiti zaradi gneče, ki se je radovljiških ulic držala od dopoldneva pa vse do večera, so ponujali vse klasične in tudi ekstravagantne okuse. Mnogo zanimanja je letos požel bohinjski Čokoladni hram, kjer se je družina Dobravec odločila, da čokolado začini z okusi zaseke, ocvirkov in sira mohant, tako značilnega za bohinjski kot. Ena od večjih atrakcij letošnjega festivala je bila sto kilogramov težka punčka, ki jo je ustvarjalec ledenih umetnin Miro Rismondo ustvaril iz Gorenjkine čokolade. Čokokipe je ustvaril tudi Uroš Pogačnik, medtem ko je s čokolado risala akademska slikarka Meta Šolar. Tu so bile še čokoladna fontana in ruleta, modna revija čokoladnih kreacij ter številne, s sladko pregreho povezane zanimivosti. Morda še to: za zmagovalno kombinacijo letošnjega festivala so izbrali okus Raffinee 112 macadamia blond iz čokoladnice Chocome, ki se je letos prvič predstavila na radovljiškem festivalu.