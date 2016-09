Čokoladna torta z arašidi

Pripravimo, preden začnemo:



pekač za torto, po dnu obložen s papirjem za peko.

Testo:

120 g bele moke

120 g polnozrnate moke

50 g temnega kakava v prahu

2 žlički pecilnega

pol žličke sode bikarbone

ščep soli

200 g sladkorja v prahu

60 g temne čokolade

360 ml ovsenega mleka

50 g kokosove maščobe

ščep vanilje v prahu

3 žlice javorjevega sirupa

Krema:

120 ml ovsenega mleka

100 g čokolade

50 g sladkorja

50 ml arašidovega masla

manjši lonček slivove marmelade

grobo mleti arašidi

Kako se lotimo?



1. Pečico segrejemo na 180 stopinj. V večji skledi zmešamo obe vrsti moke, pecilni prašek, sodo bikarbono, sol in sladkor. Skozi cedilo presejemo kakav, da nima grudic, nato ga primešamo k moki.



2. Posebej pripravimo mokre sestavine. V kozici segrejemo polovico mleka, dodamo na koščke nalomljeno čokolado in kokosovo maščobo. Z metlico mešamo toliko časa, da se čokolada popolnoma raztopi, vendar mleko ne zavre. Dodamo preostalo mleko, vaniljo in javorjev sirup.



3. Počasi prilivamo v posodo z moko in z metlico mešamo, da nastane gladko testo. Vlijemo v pripravljen pekač in pečemo 35 minut.



4. Za nadev segrejemo mleko, dodamo nalomljeno čokolado in sladkor ter mešamo, da nastane gladka krema. Nato dodamo arašidovo maslo in kremo ohladimo.



5. Ohlajeno torto preložimo na servirni krožnik. Prerežemo jo in zgornji del previdno odmaknemo. Spodnjega premažemo z marmelado in pokrijemo z zgornjo polovico torte.



6. Po vrhu premažemo z arašidovo kremo in zagladimo. Postavimo v hladilnik za vsaj dve uri, da se krema popolnoma strdi.



7. Iz navadnega lista papirja izrežemo srček. Šablono postavimo na torto in potresemo z grobo mletimi arašidi. Da se bolje primejo, jih narahlo pritisnemo. Previdno odstranimo šablono.