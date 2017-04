Čokolade ni nikoli preveč

S pomočjo čokolade možgani ustvarjajo serotonin, hormon sreče. Minuli konec tedna je bila Radovljica zato najbolj srečno naselje, saj je postala ena velika čokoladnica. Festival čokolade, ki se na Gorenjskem odvijal je bil kot nalašč za vse čokoholike, ki vedo, da čokolada krepi moč možganov, premaga stres in nas zaziba v sladke sanje. No, ne glede na vse koristi, ki jih prinaša, z njo vendarle ne gre pretiravati, saj vsebuje tudi sladkor in maščobo. Pripravili so tudi čokoladno masažo rok, dirko s skiroji, živi kip ... Za enega od vrhuncev festivala pa so s kulinaričnim šovom poskrbeli trije chefi – domačin Uroš Štefelin iz Vile Podvin, Igor Jagodic iz Restavracije Strelec na Ljubljanskem gradu in Bine Volčič iz ljubljanskega Bistroja Monstera.