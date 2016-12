Cimetovi zvitki

Pripravimo, preden začnemo:

okrogel pekač z visokim robom.

Sestavine

Testo:

500 g mehke bele moke

2 žlički instant kvasa

2 žlici sladkorja

ščep soli

žlica olja

približno 300 ml ovsenega mleka

Nadev:

3 žlice stopljene kokosove maščobe

cimet v prahu

4 žlice rjavega sladkorja

pest rozin

pest orehov

Kako se lotimo?

1. V večjo skledo stresemo moko. Na sredini naredimo jamico, vanjo damo kvas in sladkor. Ob rob posujemo sol. Mleko segrejemo samo toliko, da je mlačno, in počasi zlivamo v jamico. Z žlico vmešamo testo. Količina mleka je odvisna od moke, zato ga prilivamo postopoma.



2. Testo dobro pregnetemo. Če se prijema na dlani, dodamo še malo moke. Pustimo počivati eno uro.



3. Pripravimo večji bel prt za valjanje testa. Rahlo ga posujemo z moko in na sredino stresemo vzhajano testo. Razvaljamo pravokotnik velikosti 60 x 40 centimetrov.



4. Razvaljano testo premažemo s stopljeno kokosovo maščobo in posujemo s cimetom in rozinami. Orehe zdrobimo med prsti in potresemo po vrhu.



5. Testo po širši stranici tesno zvijemo, pomagamo si s prtom. Z ostrim nožem narežemo približno 5 centimetrov dolge kose.



6. Pekač namastimo in vanj zložimo zvitke. V pečici, segreti na 50 stopinj, naj vzhajajo pol ure, nato povišamo temperaturo na 200 stopinj in pečemo 25 minut. Ponudimo še tople, za pozen nedeljski zajtrk.