Celjski dijakinji sta postali štrudlmojstrici

Tjaša Rakef in Tatjana Terbovc sta dijakinji tretjega letnika srednje šole za gostinstvo in turizem v Celju. Pred njima sta še dva letnika, obe pa sta izbrali smer gastronomsko-turistični tehnik. Podjetni dekleti v en glas pravita, da se v kuhinji najraje sučeta okoli sladkih jedi, čeprav sta vešči tudi, ko je treba skuhati kosilo ali večerjo, tudi klasično, z juho in glavno jedjo. Zavezani sladicam sta se preizkusili že na nekaj kulinaričnih tekmovanjih. Očitno že dobro obvladata potico, saj sta na tradicionalnem festivalu potic v Preboldu, Tjaša se ga je udeležila dvakrat, Tatjana pa se ji je pridružila letos, osvojili že nekaj zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. »Moja najljubša slaščica so sicer torte, vendar sva se letos s Tatjano odločili, da se preizkusiva še v pripravi štrudlja na Prazniku kozjanskega jabolka,« nam je povedala simpatična Tjaša, ki se že prav spretno suče med lonci in pomaga po domači gostilni.

Dekleti sta že v prvo udarili na polno, saj sta družno osvojili naziv štrudlmojstric, za katerega se je letos na sejmu, ki se je odvijal minuli vikend v Podsredi v sklopu Praznika kozjanskega jabolka, pomerilo deset ekip. Zavitek so gospodinje pripravljale kar na trgu, tako da so tudi obiskovalci lahko videli, kako se rečem streže. O najboljšem izmed dobrih je odločala komisija, svoje pa je povedalo tudi občinstvo, ki je sladice v kratkem času pospravilo.

Testo mora biti ravno prav mehko, da se lepo vleče.

»Že večkrat sem ga poskušala narediti, pa mi nikakor ni uspelo zamesiti pravega testa. Tokrat je šlo. Ko sva testo vlekli, se nama je naredila le ena luknjica ob strani, tako da sva ga brez težav razvlekli, namazali z nadevom in potem zavili,« je povedala Tatjana in priznala, da naslova nista pričakovali, zato sta nanj še prav posebno ponosni.



Prav gotovo je razveseljivo, da tovrstne nagrade pobirajo mladi, ki se šele podajajo na kuharsko ali pekarsko pot, saj je to odlična spodbuda za njihovo nadaljnje delo. Morda bo kdo rekel, da pripraviti štrudelj ni nič zahtevnega, vendar je potrebnih kar več izkušenj, da zamesimo ravno prav voljno, mehko in zlasti vlečljivo testo. Sošolkama in prijateljicama Tjaši in Tatjani je povsem uspelo, poleg štrudlja pa sta ponudili še pečene jabolčne krhlje v listnatem testu, ki sta jih oblikovali v lične cvetove.