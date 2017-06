Bučke: Okusne in hitro pripravljene

Bučke so zdrava in lahka zelenjava nežnega in nevsiljivega okusa, ki jo lahko pripravimo na neskončno načinov. Uporabne so za slane in sladke jedi, njihova priprava ne zahteva veliko časa, lotijo pa se jih lahko tudi popolni začetniki. Kmalu bodo vrtovi polni bučk, in ker so najboljše tiste, ki jih nabiramo sproti, bomo potrebovali precej domišljije pri receptih, da se jih ne bomo naveličali. Z malo iznajdljivosti jih imamo lahko na krožniku večkrat na teden, pa bo kosilo kljub temu vselej drugačno.

Priprava večine bučnih jedi je preprosta in zlasti hitra. Juho, na primer, imamo na krožniku v petnajstih minutah. Bučke skuhamo z malo krompirja, začinimo po okusu, zmeljemo s paličnim mešalnikom in na koncu dodamo kislo smetano in nekaj kapljic bučnega olja.

Lahko jih dušimo v omakah, nadevane pečemo v pečici, popečemo na žaru ali ponudimo presne, v solati ali pokapane z limonovim sokom.

Narezane na palčke ponudimo z različnimi hladnimi omakami. Bučke imajo nizko energijsko vrednost, vendar so polne vitaminov in mineralov.

Bogate so z vlakninami in vodo, zato dobro vplivajo na prebavo in so primerne med različnimi dietami