Buča iz pečice in polnjeni šampinjoni

Buča iz pečice

manjša hokaido buča

sok ene pomaranče

150 ml rastlinske smetane za kuhanje (npr. ovsena ali riževa)

sol

poper

muškatni orešček

Bučo olupimo, prerežemo in z žlico očistimo peške ter vlaknato sredico. Polovici položimo na desko in z velikim ostrim nožem narežemo rezine (široke približno 2 centimetra).



Ožamemo pomarančo in sok pomešamo s smetano. Pomarančni sok iz tetrapaka ne bo v redu za ta recept.



Pripravimo štiri nizke posodice za pite (ali manjši keramični pekač). Dno obložimo z narezano bučo, tako da se rezine ne prekrivajo. Solimo, nameljemo poper in naribamo muškatni orešček po okusu. Zalijemo s prelivom, da so rezine do roba v pomarančni smetani, in pečemo pol ure.



Ponudimo kot toplo predjed.

Polnjeni šampinjoni

12 rjavih šampinjonov

šalotka (ali bel del mlade čebule)

50 g riža

zrno česna

sol

poper

peteršilj

rožmarin

timijan

žajbelj

žlica brusnic

oljčno olje

50 g orehov

žlička kvasovih kosmičev za posipanje

Najlepše bo, če imamo šampinjone, ki so primerni za en grižljaj, klobučki pa dovolj veliki, da jih lahko napolnimo. Takšne lahko ponudimo kot prigrizek, brez pribora.



Gob ne peremo, če je treba, jih le obrišemo s papirnato brisačo. Odlomimo betke in jih drobno nasekljamo. Sveža zelišča narežemo s kuhinjskimi škarjami. Brusnice narežemo na četrtinke.



Na oljčnem olju najprej popražimo čebulo, ko oveni, takoj dodamo gobje betke, strt česen, solimo, popramo in mešamo minuto ali dve. Polovico zelišč in riž dodamo, ko so gobe skoraj že popražene, zalijemo z enako količino vode, kot je bilo riža, in pokrito dušimo na zmerni temperaturi približno deset minut, da v ponvi ni več tekočine. Napol kuhanemu rižu vmešamo brusnice in pustimo, da se malo ohladi.



Orehe in kvasove kosmiče zmeljemo v sekljalniku, da nastane grobo mleti posip. Pečico vključimo na 180 stopinj.



Šampinjonove klobučke zložimo na pladenj, obložen s papirjem za peko. Polnimo jih z nadevom, tako da nadev potisnemo tudi pod rob klobučka. Več prostora bo, če z žličko odstranimo resice.



Napolnjene šampinjone posipamo z orehi, pokapljamo z oljčnim oljem in pečemo v prej ogreti pečici 20 minut.



Ponudimo tople, posipane s preostankom svežih zelišč.