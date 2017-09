Brez krškopoljca ne gre

Na Festivalu vina, kulinarike in umetnosti v Krškem se je minulo soboto dobro jedlo in pilo pa še zabavalo in ustvarjalo. Staro mestno jedro je gostilo lokalne gostince in vinarje, ki so na ličnih stojnicah ponujali domače dobrote. Stare jedi, ki so jih kuhali naši predniki, pripravijo s pridihom sodobnosti, zlasti pa servirajo tako, da so se že ob pogledu na krožnik pocedile sline. Največ zanimanja so požele specialitete iz krškopoljskega prašiča, ki v zadnjem času postaja kulinarični hit. Kuharski mojstri iz gostilne Kunst, katere ponudba temelji na tradicionalni, lokalni kuhinji, so pripravili ocvrte kroglice iz pečene vratovine krškopoljca v družbi štrukljev s tremi nadevi. Da bi bil obed popoln, ob vinski spremljavi, seveda, so za konec ponudili vaniljevo strjenko s kremo iz malin.

Cenjena posavska vina

Na kmetiji Špiler so s kračo krškopoljca postregli korejevec, krepko zelenjavno enolončnico, v kateri kraljuje korenje, gostje pa so ga pomazali z domačim kruhom. Peter Špiler, gospodar kmetije, na kateri združujejo umetnost, kmetijstvo in turizem, se nam je predstavil kot ekološki sadjar in vinar, k omenjenemu obedu pa je natočil domača vina, poimenovana po njegovi mami Vidi.

Tradicionalne lokalne jedi dopolnjujejo posavska vina, ki so vse bolj uveljavljena tudi drugod, ne le doma.



Ljubiteljem rib je zadišalo ob stojnici gostilne Pečnik, kjer so pripravili hrustljavo zapečeno potočno postrv, postreženo z ajdovo kašo, malce bolj drzni pa so lahko poskusili goveji karpačo na posteljici iz solate, ki ga je pripravljala Katja Rožman na stojnici Čajnice Josipina, ali žrebičkovo ličnico s štruklji iz kuhinje gostilne Repovž.

Ob bok dobrotam, morda smo katero po krivici spregledali, je šla bogata ponudba rdečih in belih vin posavskih vinarjev, ki so si v zadnjih letih dodobra utrdili položaj na vinskem zemljevidu Slovenije. Bila so za vse okuse, od nežnih penin, ki jih je v visoke pecljate kozarce spretno točil Mark Istenič, predstavnik najmlajše generacije priznane vinarske družine Istenič, do polnih okusov lokalnih vin, na primer modre frankinje in modrega pinota.

Za ščep kulture in ustvarjalnosti

Namen prireditve, ki jo je pod geslom sveže-lokalno-okusno pripravil Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Občino Krško ter društvi, javnimi zavodi in domačimi ponudniki, je predstaviti Posavje širšemu občinstvu, hkrati pa obogatiti dogajanje v starem mestnem jedru. Upamo si trditi, da je prireditev povsem uspela, že v popoldanskih urah so se ulice dodobra napolnile, dogajanje pa je na večer začinil koncert glasbenika Petra Graše.

Da pa ne bi ostalo le pri jedači in pijači, četudi nadvse okusni in vrhunski, so se v mestnem parku predstavila umetniška društva z različnimi delavnicami in razstavami, od umetniških slik in fotografij do rokodelskih izdelkov, knjig itd.

Posavci so še enkrat dokazali, da v teh krajih uspevajo dobro vino in kuharski mojstri, ki znajo na izviren način ohranjati kulinarično dediščino. Organizatorjem in ponudnikom gre pohvala za dovršeni videz prireditve, saj so bile stojnice pa tudi mojstri, ki so stali za njimi, urejeni lepo in v enotnem slogu.

Še nekaj ni ostalo neopaženo, tudi obiskovalci, zlasti dame, so se za dogodek lepo napravili. Tako kot se spodobi, če gremo z družbo ali v dvoje v soboto zvečer v mesto. Nekam na lepše, kaj dobrega pojest in popit, za konec pa uživat v dobri glasbi.