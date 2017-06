Bodeči cvetni popki tudi v sladoledu

Artičoke po strunjansko



Za 4 osebe:

12 srednje velikih zrelih strunjanskih artičok

1 limona

0,5 dl oljčnega olja

sol



Artičokam odrežemo pecelj in s škarjami ali z nožem porežemo zunanje trde liste ter konice. Iz cvetišča odstranimo neužiten vlaknast del. Zgornji del takoj pokapamo z limonovim sokom, da ne porjavi. Kuhamo jih v osoljeni vodi skupaj z rezinami limone približno 40 minut. Ni priporočljivo, da jih kuhamo v aluminijasti posodi, saj postanejo črne. Kuhane odcedimo in ohladimo. Ohlajene pokapamo z domačim oljčnim oljem ter takoj postrežemo. Poleg v Primorki priporočajo suho malvazijo letnik 2015, Steras, Šared nad Izolo. Artičoke imajo namreč grenko-sladkast okus, ki jim ga ta malvazija omili in zaokroži v harmonijo s svojo aromatičnostjo, dišečnostjo vonja, svežino in polnim telesom.

Njoki z artičokami



Za 4 osebe:

800 g krompirjevih njokov

500 g artičok

0,6 dl oljčnega olja

česen

čebula

rožmarin, peteršilj

sol, poper

nekaj žlic zelenjavne juhe ali vina

nekaj žlic sladke smetane



V segreto ponev damo oljčno olje in dodamo očiščene mehke sredice artičok, prerezanih na polovico, na drobno nasekljan strok česna, manjšo nasekljano čebulo in rožmarin, poper ter sol. Sestavine pražimo v odkriti ponvi, da se zmehčajo in prijetno zadišijo, nato pa ponev za nekaj minut pokrijemo in občasno dodamo nekaj žlic zeliščne juhe ali belega vina. V omako dodamo kuhane krompirjeve njoke in kuhamo še dve minuti. Ponev odmaknemo, prilijemo nekaj žlic sladke smetane, osvežimo še s par kapljicami oljčnega olja in potresemo s sveže nasekljanim peteršiljem. Premešamo in ponudimo še vroče. Poleg svetujejo chardonnay, letnik 2015, Vinska klet Robi in Dorjano Korenika, Korte.

Artičokina juha



Za 4 osebe:

200 g artičok

100 g rdeče čebule

100 g jušne zelenjave (korenček, gomolj zelene, kolerabica, peteršilj, korenina)

100 g krompirja, narezanega na kockice

4 dl zelenjavne osnove

1 dl smetane za kuhanje

0,5 dl kisle smetane

5 žlic oljčnega olja

sol, črn poper v zrnu

Jušno zelenjavo očistimo, pristavimo v hladni vodi in skuhamo do mehkega. Artičoke očistimo, pristavimo v hladni vodi in skuhamo do mehkega. Krompirjeve kockice skuhamo in precedimo. Kuhano jušno zelenjavo odcedimo in pretlačimo s pasirko ali skozi gosto žičnato cedilo. V posodi segrejemo oljčno olje, na katerem med mešanjem na hitro prepražimo nakockano čebulo. Dodamo pretlačeno jušno zelenjavo, premešamo in zalijemo z vročo zelenjavno osnovo ter s sladko smetano. Začinimo s soljo in sveže mletim črnim poprom, zavremo in počasi kuhamo 7 do 8 minut. Juho odstavimo, ji dodamo nekaj kuhanih in razcvetkanih lističev artičok ter kuhane krompirjeve kockice. V skodelici gladko razmešamo kislo smetano in zajemalko juhe. Zlijemo k juhi, zavremo in počasi kuhamo še 3 minute. Kuhano artičokino juho osvežimo s par kapljicami oljčnega olja in takoj postrežemo. Poleg ponudimo suho malvazijo Capris letnik 2015, Vinakoper.

Za 4 osebe:

1200 g filejev svežih brancinov

300 g artičok

200 g krompirja

100 g kolerabe

100 g korenja

100 g bučk

80 g nasekljane čebule

strok česna

0,5 dl oljčnega olja

rožmarin, peteršilj

sol, poper

6 jušnih žlic zelenjavne juhe ali vina

0,5 dl sladke smetane



Fileje brancina popečemo na vročem oljčnem olju, da dobijo zlato rjavo barvo. Omako naredimo iz na polovice prerezanih očiščenih sredic artičok, na drobno nasekljanega stroka česna in manjše nasekljane čebule. Začinimo z rožmarinom, peteršiljem, poprom in soljo. Sestavine pražimo v odkriti ponvi, da se zmehčajo in prijetno zadišijo, nato pa ponev za nekaj minut pokrijemo in občasno dodamo nekaj žlic zelenjavne juhe ali belega vina. Jedi ne mešamo, ampak ponev le previdno stresamo, da kosi artičok ne razpadejo. Ko je kuhano, prilijemo nekaj žlic sladke smetane, narahlo premešamo, osvežimo s par kapljicami oljčnega olja in takoj vroče ponudimo s popečenim brancinom.



Dodamo koščke kolerabe, popečeno bučko, glazirano rdečo peso, dvis korenja in zapečen krompir. Poleg postrežemo vino Lapor, Vina Krapež, Vrhpolje, ki ima kljub svoji polnosti okusa in cvetličnim vonjavam še vedno dovolj svežine, da lepo zaokroži jed.